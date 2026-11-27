வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கடற்கரைப் பகுதிகள் ஆகியவை பலத்த புயல் மற்றும் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டன. இதனால் அங்கு விமான போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று முன்தி னம் மட்டும் 150 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், 6 ஆயி ரத்து 387 விமானங்கள் தாமதமாகியுள்ளன. இதனால் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் விமான நிலையங்களில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, மியாமி விமான நிலையத்தில் சரக்கு விமானம் ஒன்று ஓடுபா தையை விட்டு விலகியது. இது மேலும் தாமதத்துக்குக் காரணமாக அமைந்தது.