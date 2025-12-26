சிரியா: மத வழிபாட்டு தலத்தில் குண்டு வெடிப்பு - 8 பேர் பலி
குண்டு வெடிப்பில் 21 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
டமாஸ்கஸ்,
சிரியாவின் ஹோம்ஸ் நகரில் இஸ்லாமிய மத வழிபாட்டு தலமான மசூதி உள்ளது. இந்த மசூதியில் இன்று இஸ்லாமியர்கள் மத வழிபாடு செய்துகொண்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த மசூதியில் இன்று மதியம் திடீரென குண்டு வெடித்தது. குண்டு வெடிப்பில் மசூதியில் வழிபாடு நடத்திக்கொண்டிருந்த 8 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 21 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற போலீசார் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். மேலும், இந்த குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
