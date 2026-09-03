உலக செய்திகள்

கனடாவில் 56 பேர் முதுகின் மீது தாவி கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த நாய்

மனிதர்களின் முதுகுகளை மட்டுமே மிதித்து, சற்றும் நிலைகுலையாமல், வெறும் 16 விநாடிகளில் 56 பேரையும் கடந்து எல்லையை அடைந்தது.
கனடாவைச் சேர்ந்த சார்டோன் நாய், புதிய உலக சாதனை படைத்தது.
சார்டோன் நாய்
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ஒட்டாவா,

கனடாவின் எட்மண்டன் பகுதியில் வரிசையாக குனிந்து நின்ற 56 மனிதர்களின் முதுகுகளின் மீது, வெறும் 16 விநாடிகளில் மின்னல் வேகத்தில் ஓடி தாவிக்குதித்து கடந்து ஆஸ்திரேலிய ஷெப்பர்ட் இனத்தைச் சேர்ந்த நாய் ஒன்று புதிய கின்னஸ் உலக சாதனையைப் படைத்து ஒட்டுமொத்த உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சாதனை நாயகி 'சார்டோன்'

கனடா நாட்டின் ஆல்பர்ட்டா மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெனிபர் பிரேசர். இவர் ஆஸ்திரேலிய ஷெப்பர்ட் இனத்தைச் சேர்ந்த 'சார்டோன்' என்ற பெண் நாயை வளர்த்து வந்தார். நாய் வளர்ப்பிலும், அவற்றுக்கு பயிற்சி அளிப்பதிலும் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற ஜெனிபர், சார்டோனின் தனித்திறமையை உணர்ந்து இந்த சாதனைக்காக அதனைத் தயார்படுத்தியுள்ளார்.

மைதானத்தில் அரங்கேறிய அதிசயம்

கடந்த ஜுன் 14-ந்தேதி அன்று கனடாவின் எட்மண்டன் நகரில் உள்ள புகழ்பெற்ற 'எட்மண்டன் ரிவர்ஹாக்ஸ்' பேஸ்பால் மைதானத்தில், ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் முன்னிலையில் இந்த சாதனை அதிகாரப்பூர்வமாக நடைபெற்றது. மைதானத்தில் திரண்டிருந்த தன்னார்வலர்கள் 56 பேர், மைதானத்தின் புல்வெளியில் வரிசையாக, இடைவெளியின்றி ஒரு பாலம் போல குனிந்து நின்றனர்.

16 விநாடி மாயாஜாலம்

கின்னஸ் விதிகளின்படி, ஒரு நிமிடத்திற்குள் இந்த 56 பேரையும் நாய் கடக்க வேண்டும். ஆனால், நடுவர்கள் சிக்னல் கொடுத்த அடுத்த விநாடி, சார்டோன் நாய் சிறுத்தையைப் போல பாய்ந்தது. மனிதர்களின் முதுகுகளை மட்டுமே மிதித்து, சற்றும் நிலைகுலையாமல், வெறும் 16 விநாடிகளில் 56 பேரையும் கடந்து எல்லையை அடைந்தது. இதைப் பார்த்த மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தனர்.

முறையான பயிற்சி- கின்னஸ் சாதனை

"சார்டோன் மிகவும் புத்திசாலி. மனிதர்களுக்குக் காயம் ஏற்படாத வகையிலும், அதே சமயம் வேகத்தைக் குறைக்காமலும் ஓடுவதற்கு அதற்கு மிக நுணுக்கமான பயிற்சிகளை வழங்கினோம்," என்று அதன் பயிற்சியாளர் ஜெனிபர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த அரிய சாதனையை கின்னஸ் உலக சாதனை அமைப்பு முறைப்படி ஆய்வு செய்து, இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ சான்றிதழையும், வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் உலக அளவில் வைரலாகி வருகிறது.

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Daily Thanthi
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