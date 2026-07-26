கணித உலகின் உயரிய விருது: 100 ஆண்டுகால புதிருக்கு விடை கண்டுபிடித்த சீன விஞ்ஞானிகள்

வாஷிங்டன்,
உலக அளவில் கணிதத் துறையின் உயரிய விருதான 'பீல்ட்ஸ் மெடல்' அமெரிக்காவில் வழங்கப்பட்டது. 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 40 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இந்த விருதை, முதன்முறையாக 2 சீன அறிஞர்கள் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். சீனாவின் யு டெங் மற்றும் சீனாவில் பிறந்த பெண் விஞ்ஞானி ஹாங் வாங் ஆகியோரே இந்த விருதை தட்டிச் சென்றுள்ளனர்.
இதன்மூலம் 90 ஆண்டுகால இந்த விருது வரலாற்றில், விருதைப் பெறும் 3-வது பெண்மணி என்ற பெருமையை ஹாங் வாங் பெற்றுள்ளார். 1900-ம் ஆண்டு ஜெர்மனி விஞ்ஞானி டேவிட் ஹில்பர்ட் முன்வைத்த வாயுக்களின் இயக்கம் குறித்த 100 ஆண்டுகால புதிருக்கு யு டெங் விடை கண்டுள்ளார்.
அதேபோல், 1917-ம் ஆண்டு ஜப்பான் விஞ்ஞானி சோய்ச்சி ககேயா எழுப்பிய கணித புதிருக்கு ஹாங் வாங் முப்பரிமாண வடிவில் தீர்வு கண்டு உலகை வியக்க வைத்துள்ளார். இவர்களுடன் அமெரிக்காவின் ஜான் பார்டன், கனடா வின் ஜேக்கப் சிம்மர்மன் ஆகியோரும் இந்த விருதை பெற்றுள்ளனர்.