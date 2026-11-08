அமெரிக்கா மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது; தேர்தல் தோல்வி குறித்து டிரம்ப் கருத்து

அமெரிக்காவில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் பெரும்பான்மையை கைப்பற்றியது. இதன்மூலம் டிரம்ப் தலைமையிலான குடியரசு கட்சிக்கு பலத்த பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து டிரம்ப் தனது ட்ரூத் சோஷியல் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
கடந்த தேர்தலின் முடிவுகளால் அமெரிக்கா வரலாற்றில் மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. எனது ஆட்சிக்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்த பங்குச்சந்தையும் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு சரிவை சந்தித்துள்ளது.ஆனால், யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம். முன்பைவிட அதிக பலத்துடனும் வலிமையுடனும் மீண்டும் திரும்புவோம்.இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இடைத்தேர்தல் தோல்வியை தொடர்ந்து, டிரம்ப் தனது அரசியல் செல்வாக்கை மீண்டும் நிலைநாட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதன் ஒரு பகுதியாக, குடியேற்றக் கொள்கையில் கடுமையான நிலைப்பாட்டைக் கொண்ட ஸ்டீபன் மில்லரை தனது புதிய தலைமை அதிகாரியாக நியமித்துள்ளார். இதற்கிடையே, டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கைகளை நாடாளுமன்றத்தில் தீவிரமாக கண்காணிப்போம் என்றும், அவரது கொள்கைகளுக்கு எதிராக போராடுவோம் என்றும் ஜனநாயக கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.