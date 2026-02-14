உலக செய்திகள்

வாட்ஸ் அப் வெப்பிலும் ஆடியோ, வீடியோ கால் வசதி: மெட்டா கொண்டு வரும் சூப்பர் அப்டேட்

வாட்ஸ்-அப் செயலியை உலக அளவில் சுமார் 300 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பயனர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், போட்டோ, வீடியோ, ஆடியோ மற்றும் அழைப்புகளை மேற்கொள்ள வாட்ஸ் அப் தான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பள்ளிக்கூடம் தொடங்கி அலுவலகம் வரையில் இப்போது குழுக்களாக ஒருவருக்கு ஒருவர், ஒருவருக்கு பலர் என இதன் மூலம் தகவல்களை பரிமாறிக் கொண்டு வருகின்றனர். இதனால் வாட்ஸ் அப் செயலியின் பயன்பாடு தற்போது அத்தியவசியமாக மாறிவிட்டது என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல.

வாட்ஸ் அப்பை பொறுத்தவரை சந்தையில் போட்டியை சமாளிக்க அவ்வப்போது புதிய அப்டேட்களை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், வாட்ஸ் அப்பில் வீடியோ கால், ஆடியோ கால் பேசுவது போல் இனிமேல் வாட்ஸ் அப் வெப்பிலும் ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கால் பேசும் வசதியை மெட்டா நிறுவனம் கொண்டு வந்துள்ளது. விண்டோஸ் அல்லது மேக் இயங்குதளத்தில் தனியாக செயலிகளை டவுன்லோடு செய்ய வேண்டியது இல்லை என்றும் வரும் நாட்களில் இந்த அப்டேட் படிப்படியாக கொண்டு வரப்படும் என்றும் தெரிகிறது. இந்த அப்டேட், அலுவலக பணிகளில் ஈடுபடுவோருக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது.

Meta
வீடியோ கால்
Whats app
வாட்ஸ் அப்
வாட்ஸ் அப் வெப்

