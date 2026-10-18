புற்று நோய் அறுவை சிகிச்சை நிறைவு: மருத்துவமனையில் இருந்து இல்லம் திரும்பினார் போப் ஆண்டவர்

போப் பிரான்சிஸுக்கு நுரையீரலில் புற்றுநோய் இருப்பது அன்னையில் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, அவருக்கு 3 மணி நேரம் நீடித்த அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு 4 நாட்கள் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் இருந்து வந்தார்.இந்த நிலையில், மருத்துவமனையில் போப் பிரான்சிஸுக்கு நேரில் காலை வழிபாடு, பாரிசோதனை மற்றும் மார்பக எக்ஸ்ரே பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன. மேலும், அவரது உடல்நிலை குறித்தும் விரிவான பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
இதில் போப் பிரான்சிஸின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, மருத்துவமனையில் இருந்து சனிக்கிழமை புறப்பட்டு வாடிகனுக்குத் திரும்பினார். வாடிகனில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ள மாதா கோவிலின் ஜன்னல் வழியாகத் தோன்றி, மக்களுக்கு அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும், மக்களுக்கு ஆசிய்வாதம் வழங்குவது வழக்கம். அதன்படி இந்த வாரமும் அவர் வழக்கம்போல மக்களுக்கு ஆசி வழங்க உள்ளதாக வாடிகன் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இதற்கிடையே, லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு போப் பிரான்சிஸ் வருகிற 6-ஆம் தேதி முதல் 17-ஆம் தேதி வரை சுற்றுப்பயணம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். இந்தப் பயணத்தின்போது அவர் பலமுறை விமானப் பயணமும், ஹெலிகாப்டர் பயணமும் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு இந்தப் பயணங்களுக்கு அவரது உடல்நிலை முழுமையாக ஒத்துழைக்குமா என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது. எனினும், நவம்பர் மாதம் இன்னும் 3 வாரங்கள் இருப்பதால், அதற்குள் போப் பிரான்சிஸ் முழுமையாகக் குணமடைந்துவிடுவார் என்று வாடிகன் வட்டாரங்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளன.