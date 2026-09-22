உலக செய்திகள்

சீன மருத்துவர் அதிரடி முடிவு: 20 ஆண்டு மருத்துவப் பணியை கைவிட்டு 'பன்' கடை திறப்பு

வியாபாரம் சிறப்பாக நடந்ததைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூலை மாதத்தில் தனது 2-வது கிளையையும் அவர் தொடங்கியுள்ளார்.
சீன மருத்துவர் அதிரடி முடிவு: 20 ஆண்டு மருத்துவப் பணியை கைவிட்டு 'பன்' கடை திறப்பு
மருத்துவர் டாங் மின்- பன் கடையில் மின் பணியாற்றிய காட்சி
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பெய்ஜிங்,

அதிகரித்து வரும் பணிச்சுமை மற்றும் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபட, சீனாவைச் சேர்ந்த 48 வயது பெண் மருத்துவர் ஒருவர் தனது 20 ஆண்டுகால மருத்துவப் பணியை கைவிட்டு, ஆவி வேகவைத்த பன் கடையைத் தொடங்கியுள்ளார்.

மன அழுத்தமே காரணம்

சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் டாங் மின். இவர் மகளிர் மருத்துவ நிபுணராக, கடந்த 1999-ம் ஆண்டு முதல் மருத்துவத் துறையில் பணியாற்றி வந்தார். இடையில் ஒரு தனியார் ஆஸ்பத்திரியும் நிர்வகித்து வந்த இவர், நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதையும் தாண்டி, மருத்துவம் சாரா பிற நிர்வாகப் பணிகள் மற்றும் தணிக்கை சோதனைகள் காரணமாக கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளானார்.

வெற்றிகரமான புதிய தொழில்

மன அமைதியைத் தேடி, கடந்த 2023-ம் ஆண்டு தனது மருத்துவ பதவியைத் துறந்த டாங் மின், வூஹான் நகரில் பாரம்பரிய பன் கடை ஒன்றை ஆரம்பித்தார். உணவுத் துறையில் நிலவும் கடும் போட்டிகளுக்கு இடையேயும், அவரது கடை குறுகிய காலத்திலேயே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. வியாபாரம் சிறப்பாக நடந்ததைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூலை மாதத்தில் தனது 2-வது கிளையையும் அவர் தொடங்கியுள்ளார்.

மன நிம்மதியே முக்கியம்

இதுகுறித்து டாங் மின் ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "மருத்துவராக இருந்தபோது வேலையை விட்டுவிடலாம் என்ற எண்ணம் தினமும் தோன்றும். இப்போது பன் கடை நடத்துவது உடல் ரீதியாக சோர்வைத் தந்தாலும், மன ரீதியாக எனக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியையும் நிம்மதியையும் தருகிறது" என குறிப்பிட்டார். அதிக வருமானம் தரும் கவுரவமான பணியை விட மன ஆரோக்கியமே முக்கியம் என நிரூபித்துள்ள இவரது இந்த முடிவு, உலகளவில் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பலரது பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது.

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Daily Thanthi
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