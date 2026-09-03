விசித்திர தொழிலின் மூலம் மாதம் ரூ.14 லட்சம் சம்பாதிக்கும் சீன வாலிபர்.

பெய்ஜிங்,
உலகில் பல வகையான விசித்திரமான தொழில்கள் மற்றும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் உருவாகி வரும் நிலையில், சீனாவைச் சேர்ந்த 32 வயதான இளைஞர் ஒருவர், உடம்பில் அரிப்பு உள்ள இடங்களைச் 'சொரிந்து விடுவதையே' ஒரு முழுநேரத் தொழிலாக மாற்றி, அதன் மூலம் மாதம் லட்சக்கணக்கில் வருமானம் ஈட்டி ஒட்டுமொத்த உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
சீன நாட்டின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப மையமான ஷென்சென் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜாங் சியாவோகியாவோ, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சமூக ஊடகங்களில் ஒரு வீடியோவைப் பார்த்தார். அதில் ஒரு பெண் தனது கணவனின் முதுகைச் சொரிந்துவிட்டுக் கொண்டிருந்தார். அதனை உற்று நோக்கிய ஜாங்கிற்கு, "நவீன உலகில் மக்கள் கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது, அவர்களுக்கு இதுபோன்ற சிறிய உடலியல் தேவைகளும், தொடுதல்களும் பெரும் நிம்மதியைத் தரும்" என்ற வணிக யோசனை தோன்றியது.
உடனடியாக இந்த சேவையை ஒரு வணிகமாகத் தொடங்கிய ஜாங், அதற்கு 'சுமா' என்று பெயரிட்டார். தற்போது ஷென்சென் நகரில் இந்த நிறுவனத்திற்கு 2 கிளைகள் உள்ளன. இந்த சொரிந்து விடும் சேவைக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு 300 யுவான் வசூலிக்கப்படுகிறது. அதன் இந்திய மதிப்பு சுமார் ரூ.4,200 ஆகும். இந்த விசித்திரமான சேவைக்கு மக்கள் மத்தியில் எதிர்பாராத அளவிற்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதால், ஜாங்கிற்கு தற்போது மாதம் 1,00,000 யுவான் (சுமார் ரூ.14 லட்சம் இந்திய ரூபாய்) வருமானமாக கிடைக்கிறது.
அங்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் முதலில் ஒரு அமைதியான, மெல்லிய வெளிச்சம் கொண்ட அறையில் உள்ள படுக்கையில் குப்புறப் படுக்க வைக்கப்படுகிறார்கள். பின்னர், அதற்கென பிரத்யேகமாக பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள், மனித நகங்களைப் போன்றே வடிவமைக்கப்பட்ட சில கூர்மையான கருவிகளைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களின் முதுகிலும், உடலின் பிற பகுதிகளிலும் மென்மையாகச் சொரிந்து விடுகிறார்கள். அது வெறும் அரிப்பை போக்குவது மட்டுமல்லாமல், உடலின் நரம்புகளைத் தூண்டி, மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, வாடிக்கையாளர்களை நிம்மதியாக உறங்க வைக்கிறது.
தற்போது ஷென்சென் நகரில் உள்ள ஐடி ஊழியர்கள், இரவு பகலாக வேலை செய்யும் கார்ப்பரேட் பணியாளர்கள் மற்றும் தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுபவர்கள் இந்த மையத்தை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர். "தொடக்கத்தில் மக்கள் இதை ஒரு வேடிக்கையான விஷயமாகப் பார்த்தனர். ஆனால், அந்த சேவையைப் பெற்ற பிறகு கிடைக்கும் மன அமைதிக்காக இப்போது பலரும் வழக்கமான வாடிக்கையாளர்களாக மாறிவிட்டனர்" என்று ஜாங் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது 2 கிளைகளுடன் வெற்றிகரமாக இயங்கி வரும் இந்த 'சுமா' நிறுவனத்தை, அடுத்த சில ஆண்டுகளில் சீனா முழுவதும் சுமார் 100 கிளைகளாக விரிவுபடுத்த ஜாங் திட்டமிட்டுள்ளார். "மக்கள் எதை விசித்திரமாகப் பார்க்கிறார்களோ, அதில் இருக்கும் தேவையை சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டால் எந்தத் தொழிலிலும் சாதிக்கலாம்" என்பதற்கு ஜாங்கின் இந்த 'சொரிந்து விடும் பிசினஸ்' ஒரு சிறந்த உதாரணமாக மாறியுள்ளது.