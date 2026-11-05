அமெரிக்க தேர்தலில் டிரம்ப் கட்சி தோல்வி எதிரொலி.. கச்சா எண்ணெய் விலை கடும் வீழ்ச்சி

அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சி தோல்வியடைந்துள்ள நிலையில், ஈரான் மீதான போரை மேலும் விரிவுபடுத்துவதில் அமெரிக்கா தயக்கம் காட்டலாம் என்று முதலீட்டாளர்கள் கருதுகின்றனர். இதனால், மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் தணிந்து எண்ணெய் விநியோகம் சீராகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக நேற்று சர்வதேச சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 8.7 சதவீதம் சரிந்து ஒரு பேரல் 94.62 டாலராகக் குறைந்தது. அமெரிக்காவின் வெஸ்ட் டெக்சாஸ் இன்டர்மீடியட் கச்சா எண்ணெய் விலையும் 8.3 சதவீதம் சரிந்து ஒரு பேரல் 88.12 டாலராக வீழ்ச்சியடைந்தது. கடந்த ஆகஸ்டு 31-ம் தேதிக்குப் பிறகு இரு வகை கச்சா எண்ணெய்களும் இவ்வளவு விலை குறைந்து இருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.
மேலும், ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்வரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் எண்ணெய் விலை சரிவுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், ஈரானுடனான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுமா என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை. எனவே, சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் தொடர்ந்து விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.