டெஸ்லா கார் விற்பனை சரிவு: எலான் மஸ்க் எடுத்த புதிய முடிவு

உலகின் முன்னணி மின்சார கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான டெஸ்லாவின் லாபம் சரிவைச் சந்தித்துள்ள நிலையில், அந்நிறுவனத்தை ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைப்பது குறித்து எலான் மஸ்க் திட்டமிட்டு வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
டெஸ்லா நிறுவனத்தின் 3-வது காலாண்டு நிகர லாபம் 43 சதவீதம் சரிந்து, 787 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக (சுமார் ரூ.7,462 கோடி) குறைந்துள்ளது. மின்சார கார் விற்பனையில் ஏற்பட்டுள்ள மந்தநிலை நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சூழலில், எலான் மஸ்க்கிற்குச் சொந்தமான டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனங்களை ஒன்றாக இணைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த இணைப்பு சாத்தியமானால், இரு நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை ஒருங்கிணைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.
இந்த இணைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தால், உலகின் மிகப்பெரிய நிறுவன இணைப்புகளில் ஒன்றாக அமையக்கூடும். இருப்பினும், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் ஒழுங்குமுறை விதிகள் மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பு தொடர்பான ஆய்வுகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். இந்த இணைப்புத் திட்டம் குறித்த இறுதி முடிவு மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை அதன் நடைமுறை நிலை உறுதியாகத் தெரியவில்லை.