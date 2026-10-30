சிங்கப்பூரில் களைகட்டும் தீபாவளி சீசன்: லிட்டில் இந்தியா கடை வீதிகளில் சூடுபிடித்த விற்பனை!

சிங்கப்பூர்,
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிங்கப்பூரில் தமிழர்கள் மற்றும் இந்தியர்கள் அதிகம் வாழும் லிட்டில் இந்தியா பகுதியில் உள்ள கடை வீதிகளில் விற்பனை சூடுபிடித்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் வேளையில், சிங்கப்பூரில் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினர் மற்றும் தமிழர்கள் மத்தியில் பண்டிகைக்கால ஷாப்பிங் உற்சாகம் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, தமிழர்கள் மற்றும் இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் லிட்டில் இந்தியா பகுதி திருவிழாக் கோலம் பூண்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, லிட்டில் இந்தியாவின் முக்கிய சாலையான சிராங்கூன் சாலை மற்றும் கேம்ப்பெல் லேன் ஆகிய பகுதிகள் வண்ணமயமான மின்விளக்குகளாலும், பிரம்மாண்ட அலங்கார வளைவுகளாலும் ஜொலிக்கின்றன. இந்த அழகிய விளக்கொளியைக் கண்டு ரசிக்கவும், பண்டிகைக்கான பொருட்களை வாங்கவும் உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் இப்பகுதியில் பெருமளவில் குவிந்து வருகின்றனர்.
லிட்டில் இந்தியா பகுதியில் உள்ள கடை வீதிகளில் தீபாவளி சிறப்பு அங்காடிகள் அமைக்கப்பட்டு விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பாரம்பரிய பட்டுப் புடவைகள், நவீன ஆயத்த ஆடைகள் மற்றும் நகைக் கடைகளில் பெண்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. மேலும், தீபாவளி சிறப்புப் பலகாரங்கள், முறுக்கு, அதிரசம் மற்றும் பாரம்பரிய இனிப்புகளின் விற்பனை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. வீடுகளை அலங்கரிக்கும் வண்ணமயமான அகல் விளக்குகள், தோரணங்கள் மற்றும் பூஜைக்குத் தேவையான மலர்களின் விற்பனையும் சூடுபிடித்துள்ளது.
பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு, பெரும்பாலான கடைகள் நள்ளிரவு வரை திறக்கப்பட்டு விற்பனை நடைபெறுகிறது. வார இறுதி நாட்களில் மக்கள் நடமாட்டம் வழக்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகரித்து காணப்படுகிறது. சில வியாபாரிகள் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால் சந்தையில் சிறிய சவால்கள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டாலும், ஒட்டுமொத்தமாக லிட்டில் இந்தியா பகுதியில் தீபாவளி வியாபாரம் களைகட்டியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.