வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவில் இன்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் இன்று (அந்நாட்டு நேரப்படி) நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் மென்ஹடன் கடற்கரையை மையமாக கொண்டு இன்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
மென்ஹடன் கடகரையில் இருந்து 4 கிலோ மீட்டர் மேற்கு - தென்மேற்கே 7.6 கிலோ மீட்டர் ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவில் 5.0 ஆக பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தால் கட்டிடங்கள் அதிர்ந்தன. காலை 9.30 மணியளவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கத்தால் மக்கள் அச்சமடைந்து வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர்.