பஞ்ச் செய்து பின்லாந்து வீரர் கின்னஸ் உலக சாதனை!

ஹெல்சின்கி,
தனது நரம்பியல் குறைபாட்டையே அசாத்திய திறமையாக மாற்றி, பின்லாந்தைச் சேர்ந்த குத்துச்சண்டை வீரர் ஒருவர் உலகிலேயே மிக அதிவேகமாக குத்துச்சண்டை செய்ததற்கான புதிய கின்னஸ் உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார். குறைபாடுகளையும் விடாமுயற்சியால் அசாத்திய திறமையாக மாற்ற முடியும் என்பதற்கு இச்சாதனை ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
பின்லாந்தின் வண்டா நகரைச் சேர்ந்தவர் பெக்கா லுோடெஸ்லாம்பி. சமூக ஊடகங்களில் 'அங்கிள் சாம் பேட்ரியாட்' என்று அழைக்கப்படும் இவர், ஒரு யூடியூப் பிரபலமும் ஆவார்.
பின்லாந்துநாட்டில் உள்ள வண்டா என்ற நகரில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு மே 27-ம் தேதி அன்று இந்த அதிகாரப்பூர்வ கின்னஸ் சாதனை நிகழ்வு நடைபெற்றது. அங்கு அமைக்கப்பட்ட சிறப்புப் பரிசோதனை மேடையில், ஒளிரும் இலக்கைக் கண்டவுடன் வெறும் 0.186 வினாடிகளில் (186 மில்லி வினாடிகள்) குத்துச்சண்டை நேரத்தைப் பதிவு செய்து உலக கின்னஸ் சாதனை படைத்தார்.
பெக்காவுக்கு மத்திய நரம்பு மண்டல வளர்ச்சி குறைபாடு மற்றும் 'டூரெட் சிண்ட்ரோம்' எனப்படும் நரம்பியல் பாதிப்பு உள்ளது. இதனால் அவரது நரம்பு மண்டலத்தில் எப்போதும் ஒருவித அதீத சுறுசுறுப்பும் (Hyperactivity), தன்னிச்சையான தசை அசைவுகளும் இருந்துகொண்டே இருக்கும். இதனை ஒரு "நரம்பு மண்டல உந்துவிசை புயல்" என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
பொதுவாக மனிதர்களின் சராசரி குத்துச்சண்டை நேரம் 0.2 முதல் 0.25 வினாடிகளாக இருக்கும். ஆனால், பெக்காவின் நரம்பியல் நிலை அவருக்கு சாதாரண மனிதர்களை விட அதிவேகமாக எதிர்வினை ஆற்றும் ஆற்றலை அளித்துள்ளது. தனது தீவிர குத்துச்சண்டை பயிற்சி மூலம் இந்த நரம்பியல் தூண்டுதலை சாதகமாகப் பயன்படுத்தி, அவர் இந்த 'சூப்பர்ஹியூமன்' சாதனையைச் சாத்தியமாக்கியுள்ளார்.