பெர்முடாவில் இருந்து 6 பேருடன் புறப்பட்ட சிறிய ரக விமானம் மாயம்

ஹமில்டன்,
வட அட்லாண்டிக் கடலில் அமைந்துள்ள தீவு பெர்முடா. இந்த தீவு இங்கிலாந்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தன்னாட்சி பெற்ற தீவு ஆகும்.
விமானம் மாயம்
இந்நிலையில், பெர்முடாவில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அமெரிக்காவின் மாசசூசெட்ஸ் மாகாணம் பாஸ்டன் நகருக்கு இன்று கல்ப்ஸ்டிரீம் ஜி 100 சிறிய ரக விமானம் புறப்பட்டது. விமானத்தில் 6 பேர் பயணித்தனர்.
விமானம் அமெரிக்காவின் மாசசூசெட்ஸ் மாகாணத்தின் நன்டக்கெட் தீவு அருகே நடுவானில் பறந்துகொண்டிருந்தது. அப்போது, கட்டுப்பாட்டு அறையுடனான தொடர்பை இழந்த விமானம் மாயமானது.
இதையடுத்து, மாயமான விமானத்தை தேடும் பணியில் மீட்புக்குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். விமானம் வடக்கு அட்லாண்டிக் கடலில் விழுந்திருக்கலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ள நிலையில் விமானத்தை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.