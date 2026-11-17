பெய்ஜிங்,
சீனாவின் முதல் ரோபோ 6S மையத்தில் நடனமாடும் ரோபோக்கள், இசைக்கும் இயந்திரங்கள் உள்ளன. இவற்றைக் காண்பதற்காகவே பல நாடுகளிலிருந்து வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர்.
தெற்கு சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் உள்ள செஞ்சென் நகரில், உலகின் முதல் ரோபோ 6S மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. செஞ்சென் நகரின் லாங்காங் மாவட்டத்தில் உள்ள கேலக்ஸி வேர்ல்ட் கோகோ பூங்கா வளாகத்தில், கடந்த 2025-ம் ஆண்டு ஜூலை 28-ம் தேதி அன்று இந்த பிரம்மாண்ட மையம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகத் திறக்கப்பட்டது.
இந்த மையத்திற்கு வரும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை வரவேற்கும் விதமாக, மனித உருவ ரோபோக்கள் பல்வேறு சாகசங்களை நிகழ்த்தி வருகின்றன. குறிப்பாக:-
• இசைக்கருவிகளை வாசிப்பது மற்றும் நடனமாடுவது.
• பார்வையாளர்களுக்குத் தேவையான காபி மற்றும் குளிர்பானங்களைத் தயாரித்து வழங்குவது.
• சுற்றுலா பயணிகளுடன் சகஜமாக உரையாடுவது மற்றும் வழிகாட்டுவது.
வழக்கமான கார் விற்பனை நிலையங்களில் இருக்கும் 4S வசதிகளுடன், கூடுதலாக 2 சிறப்பு அம்சங்கள் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. விற்பனை, உதிரிபாகங்கள், சேவை, ஆய்வு ஆகியவற்றுடன், தனிப்பயனாக்கம் மற்றும் காட்சிப்படுத்துதல் ஆகிய 6 சேவைகளையும் ஒரே கூரையின் கீழ் இந்த மையம் வழங்குகிறது.
திறக்கப்பட்ட குறுகிய காலத்திலேயே இந்த மையம் சர்வதேச அளவில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. எதிர்கால உலகம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நேரில் அனுபவிப்பதற்காக, உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்கள் தினமும் இங்கு பெருமளவில் குவிந்து வருகின்றனர்.