சனா
ஏமனில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதலில் சிறுவன் உள்பட 3 பேர் பலியானார்கள்.
ஏமனில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும், அரசு படைகளுக்கும் இடையேயான மோதலால் உள்நாட்டில் வன்முறை பரவி வருகிறது. இதில், பொதுமக்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஏமனில் தைஜ் மாகாணத்தில், சபீர் அல்-மவாதிம் மாவட்டத்தில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் திடீரென்று நேற்று கடுமையான தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளை நோக்கி டிரோன்கள், ராக்கெட்டுகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏவியும், நவீன ரக துப்பாக்கிகளை கொண்டும் தாக்கினர்.
இதில், 10 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேர் பலியானார்கள். தவிர, 18 மாத பெண் குழந்தை, கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்க சென்ற ஒரு பெண் என 3 பேர் காயமடைந்தனர் என தகவல் தெரிவிக்கின்றது.