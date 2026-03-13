உலக செய்திகள்

"ஈரான் தலைவர்களை கொல்வதை நான் பெருமையாகக் கருதுகிறேன்!" - டிரம்ப்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது ட்ரூத் சமுக வலை தளத்தில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
ஈரான் உடனான போரில் அமெரிக்கா வெற்றி பெறவில்லை எனச் செய்தி வெளியிடும் சில ஊடகங்கள் தவறான தகவல்களைப் பரப்புவதாக ட்ரம்ப் குற்றச்சாட்டு.

ஈரானின் பயங்கரவாத ஆட்சியை, இராணுவ ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும், மற்றும் பிற வகைகளிலும் நாங்கள் முழுமையாக அழித்து வருகிறோம். ஈரானின் கடற்படை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது; அவர்களின் விமானப்படை இனி இல்லை; ஏவுகணைகள், ஆளில்லா விமானங்கள் போன்ற அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன; மேலும், அவர்களின் தலைவர்கள் பூமியின் முகப்பிலிருந்தே துடைத்தெறியப்பட்டுவிட்டனர்.

கடந்த 47 ஆண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் அப்பாவி மக்களை அவர்கள் கொன்று குவித்தனர்; இப்போது, ​​அமெரிக்கவின் 47-வது ஜனாதிபதியாகிய நான், அவர்களை அழித்து வருகிறேன். அவ்வாறு செய்வது எத்தனை ஒரு பெரும் கௌரவம்! இந்த சம்பவத்தில் நீங்கள் செலுத்திய கவனத்திற்கு நன்றி.என்று ட்ரம்ப் கூறினார்.

டிரம்ப்
Trump
குற்றச்சாட்டு
allegation
ஈரான்
Iran

