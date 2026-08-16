ஹார்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்காவின் பிராந்தியமாக அறிவிப்பேன்-டிரம்ப் அதிரடி பேச்சு

அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரானுக்கு எதிராகப் போரில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த மோதலின் ஒரு பகுதியாக, உலகளாவிய எண்ணெய் வினியோகத்தில் முக்கியமான பாதையான ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் போக்குவரத்தை ஈரான் கட்டுப்படுத்தியது. ஈரானுடனான போர் பதற்றம் நீடித்து வரும் சூழலில், உலகளாவிய எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு மற்றும் உர வினியோகத்திற்கு மிக முக்கியமான ஹார்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்காவின் பிராந்தியமாக அறிவிக்கப்போவதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பேசிய அவர், "ஈரானை முழுமையாகத் தோற்கடித்த பிறகு, ஹார்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்காவின் ஒரு பகுதியாக அறிவிக்க உள்ளேன். இந்த முற்றுகை ஊடுருவ முடியாதது. இது உலக நாடுகளுக்குச் செய்யப்படும் ஒரு சிறந்த சேவை” என்றார். டிரம்பின் இந்த அறிவிப்புக்கு ஈரான் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
ஈரானின் வெளியுறவுத்துறை துணை மந்திரி காசெம் கரிபாபாடி சமூக வலைத்ளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "ஹார்முஸ் நீரிணையை ஒரு ட்வீட் மூலமோ, விமானம் தாங்கி கப்பல் மூலமோ அல்லது தேர்தல் பேச்சு மூலமோ கைப்பற்றிவிட முடியாது. ஈரான் அச்சுறுத்தல்களுக்கோ அல்லது ராணுவ பலத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கோ பயப்படாது" என்று தெரிவித்தார். முன்னதாக, 2025-ம் ஆண்டு தனது இரண்டாவது பதவியேற்பு உரையில் அமெரிக்காவை ஒரு வளரும் நாடாகச் சித்தரித்த டிரம்ப், கனடா மற்றும் கிரீன்லாந்து போன்ற இடங்களை அமெரிக்காவுடன் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விவகாரங்கள் அனைத்தும் அமெரிக்காவின் தற்போதைய வெளியுறவுக் கொள்கையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.