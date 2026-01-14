"இனி சீண்டினால்.." - சீனாவுக்கு ஜப்பான் ஓபன் வார்னிங்

If you continue to bully.. Japan issues open warning to China
x
தினத்தந்தி 14 Jan 2026 3:28 AM IST
t-max-icont-min-icon

தென் கொரிய அதிபர் லீ ஜே-மியூங் ஜப்பானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறார்.

சென்னை,

ஜப்பான் பிரதமராக அண்மையில் பொறுப்பேற்ற சனா தகைச்சி சீனாவுக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் தோனியில் பேசியிருந்தார். அதாவது, தைவானை சீனா சீண்டினால் ஜப்பானை சீண்டியதற்கு சமம் என அவர் கூறி இருந்தார்.

இந்நிலையில், சீனா மற்றும் ஜப்பானுடன் நட்பு பாராட்டும் தென் கொரிய அதிபர் லீ ஜே-மியூங் ஜப்பானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருப்பது அந்த பிராந்தியத்தில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X