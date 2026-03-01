உலக செய்திகள்

“ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு சரணடையாவிட்டால்..” - ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கை

இரத்தவெறி கொண்ட பயங்கரவாத ஆட்சியை ஒருபோதும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதில்லை என்று டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
வாஷிங்டன்,

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்டு டிரம்ப் பேசியதாவது:-

ஈரான் மீதான தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் சரியானவை, மேலும் அமெரிக்கர்கள் அணு ஆயுதங்கள் மற்றும் ஏராளமான அச்சுறுத்தல்களுடன் ஒரு தீவிரமான, இரத்தவெறி கொண்ட பயங்கரவாத ஆட்சியை ஒருபோதும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதில்லை என்பதை உறுதி செய்வதற்கு அவை அவசியம்.

கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளாக, இந்த தீய தீவிரவாதிகள் 'அமெரிக்காவிற்கு மரணம்' அல்லது 'இஸ்ரேலுக்கு மரணம்' அல்லது இரண்டும்' என்ற கோஷங்களை எழுப்பி அமெரிக்காவை தாக்கி வருகின்றனர். அவர்கள் உலகின் முதன்மையான பயங்கரவாத ஆதரவாளர்கள் ஆவர்.

இந்த சகிக்க முடியாத அச்சுறுத்தல்கள் இனி தொடராது. புரட்சிகர காவல்படை, ஈரானிய ராணுவம் மற்றும் போலீசார் உங்கள் ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு முழுமையான பொதுமன்னிப்பை பெற வேண்டும் அல்லது நிச்சய மரணத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் என்று நான் மீண்டும் ஒருமுறை வலியுறுத்துகிறேன்.

சுதந்திரத்திற்காக ஏங்கும் அனைத்து ஈரானிய தேசபக்தர்களும் இந்த தருணத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள, தைரியமாக, வீரமாக, உங்கள் நாட்டைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அமெரிக்கா உங்களுடன் உள்ளது. நான் உங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளித்தேன், அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி உள்ளேன்.

கடந்த 36 மணி நேரமாக, அமெரிக்காவும் அதன் கூட்டாளிகளும் ஆபரேஷன் எபிக் ப்யூரியைத் தொடங்கினர்... ஈரானில் புரட்சிகர காவல்படை வசதிகள் மற்றும் ஈரானிய வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கான இலக்குகளை நாங்கள் தாக்கியுள்ளோம். இப்போதுதான், ஒன்பது கப்பல்கள் மற்றும் அவற்றின் கடற்படைக் கட்டிடத்தை நாங்கள் தகர்த்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஈரானின் முன்னாள் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா கமேனி இறந்துவிட்டார். நேற்று இரவு, ஈரான் முழுவதும், அவரது மரணம் அறிவிக்கப்பட்டபோது ஈரானிய மக்களின் குரல்கள் தெருக்களில் ஆரவாரம் செய்து கொண்டாடின. முழு இராணுவ தலைமையும் போய்விட்டது, அவர்களில் பலர் தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்ற சரணடைய விரும்புகிறார்கள்.

இந்த நேரத்தில் போர் நடவடிக்கைகள் முழு பலத்துடன் தொடர்கின்றன, மேலும் அவை நமது அனைத்து நோக்கங்களும் அடையப்படும் வரை தொடரும். அமெரிக்கா இப்போது மீண்டும் உலகின் பணக்கார, மிகவும் சக்திவாய்ந்த நாடாக உள்ளது. நீண்ட தூர ஏவுகணைகள் மற்றும் அணு ஆயுதங்களைக் கொண்ட ஈரானிய ஆட்சி ஒவ்வொரு அமெரிக்கருக்கும் கடுமையான அச்சுறுத்தலாக இருக்கும். பயங்கரவாதப் படைகளை வளர்க்கும் ஒரு நாடு அத்தகைய ஆயுதங்களை வைத்திருக்க அனுமதிக்க முடியாது, இது உலகை அவர்களின் தீய விருப்பத்திற்கு அடிமையாக்க அனுமதிப்பதால், நாங்கள் அதை நடக்க விடப் போவதில்லை. எங்களுக்கு இல்லை நமக்கு நடக்கிறது, மற்றவர்களுக்கு அது நடக்க நாங்கள் அனுமதிக்கப் போவதில்லை.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

