உலக செய்திகள்

‘இன்ஸ்டாகிராம் பெண்களுக்கான செயலி’ - எலான் மஸ்க் தாக்கு

‘எக்ஸ்’ தளம் எல்லோருக்குமானது என எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.
‘இன்ஸ்டாகிராம் பெண்களுக்கான செயலி’ - எலான் மஸ்க் தாக்கு
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வாஷிங்டன்,

உலக பெரும் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் நம்பர் 1 இடத்தில் இருப்பவர் எலான் மஸ்க். ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா, எக்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களை நடத்தி வரும் எலான் மஸ்க்கின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 81.5 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என்று கணக்கிடப்படுகிறது.

இவர் ‘டுவிட்டர்’ சமூக வலைதளத்தில் வாங்கி, அதனை ‘எக்ஸ்’ என்று பெயர் மாற்றம் செய்தார். அதே சமயம், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட மற்ற சமூக வலைதளங்கள் குறித்து வெளிப்படையாக தனது விமர்சனங்களை எலான் மஸ்க் முன்வைத்து வருகிறார்.

அந்த வகையில் சமீபத்தில் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் கெய்கர் கேப்பிடல் என்ற கணக்கில் வெளியிடப்பட்டிருந்த பதிவில், “இன்ஸ்டாகிராம் செயலியை நீக்கிவிட்டேன். அது இயல்பாகவே ஒரு பெண் செயலி. எந்த பயனும் இல்லை” என்று பதிவிட்டிருந்தார்.

அந்த பதிவிற்கு பதிலளித்துள்ள எலான் மஸ்க், “இன்ஸ்டாகிராம் பெண்களுக்கான செயலி” என்று கூறியுள்ளார். இன்ஸ்டகிராம் செயலி குறித்து எலான் மஸ்க் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்திருப்பது இது முதல் முறை அல்ல.

முன்னதாக கடந்த மே மாதம் எலான் மஸ்க் வெளியிட்ட பதிவில், “ஆண்கள் சிலரின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை பார்க்கும்போது, அவர்கள் பெண்ணாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ? என்ற சந்தேகம் எனக்கு எழுகிறது” என்று கூறியிருந்தார். அதே சமயம், ‘எக்ஸ்’ தளம் எல்லோருக்குமானது எனவும், மற்ற சமூக வலைதளங்கள் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் இயங்குவதாகவும் எலான் மஸ்க் கூறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எலான் மஸ்க்
Elon Musk
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Daily Thanthi
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