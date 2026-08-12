இந்தோனேசியாவில் தீவிரமடையும் காட்டுத்தீ: 1 லட்சம் ஹெக்டேர் காடுகள் கருகின; பள்ளிகள் மூடல்

ஜகார்த்தா,
இந்தோனேசியா நாட்டில் தீவிரமடைந்த காட்டுத்தீயால் சுமார் 1 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான காடுகள் எரிந்து கருகின.
இந்தோனேசியாவில் எல் நினோ காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான வறட்சி காரணமாக, நாடு முழுவதும் 1,07,000 ஹெக்டேருக்கும் அதிகமான பரப்பளவு காடுகள் காட்டுத்தீயால் எரிந்து கருகியது. இந்த (2026) ஆண்டின் முதல் பாதியிலேயே, தீ விபத்துகள் கடந்த ஆண்டை விட இரண்டு மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக இந்தோனேசிய வனத்துறை அமைச்சகம் கவலை தெரிவித்தது. தற்போது நிலவி வரும் அவசர கால நிலவரங்கள் பின்வருமாறு:
கிழக்கு ஜாவாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான புரோமோ எரிமலை தேசியப் பூங்காவில் கடந்த ஒன்பது நாட்களாக எரிந்து வந்த பெருந்தீயில் 550 ஹெக்டேர் புல்வெளிகள் கருகின. இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக அந்தப் பூங்கா தற்காலிகமாக முழுமையாக மூடப்பட்டது.
ஜாம்பி, தெற்கு சுமத்ரா மற்றும் கலிமந்தன் உள்ளிட்ட 6 மாகாணங்கள் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கு கலிமந்தனின் போந்தியானாக் நகரில் அடர்ந்த நச்சுப் புகைமூட்டம் சூழ்ந்துள்ளதால், மாணவர்களின் நலன் கருதி பள்ளிகள் மூடப்பட்டு ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
காடுகளின் தீயை அணைக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் 50,000-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் மீட்புக்குழுவினர் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தோனேசியாவின் காட்டுத்தீயால் ஏற்பட்டுள்ள அடர்ந்த நச்சுப் புகை , பலத்த காற்றால் அண்டை நாடான மலேசியாவின் சரவாக் மாநிலத்திற்குள் பரவியது. அங்கு காற்று மாசுக் குறியீடு 195 என்ற ஆபத்தான "ஆரோக்கியமற்ற" நிலையை எட்டியது. இதையடுத்து சிங்கப்பூரிலும் புகைமூட்டம் பரவக்கூடும் என்பதால் மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
தீயைக் கட்டுப்படுத்த இந்தோனேசிய அரசு 43 ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் 15 சிறப்பு விமானங்களை வான்வழித் தீயணைப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தியது. வறண்ட மேகங்களில் வேதிப்பொருள்களைத் தூவி செயற்கை மழையைத் தூண்டும் முயற்சிகளும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் வறட்சி இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், காட்டுத்தீயின் தாக்கம் மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக அந்நாட்டு வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.