புர்ஜ் கலீபா அருகே டிரோன் தாக்குதல் நடத்திய ஈரான்: வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்

துபாய்,
இஸ்ரேல், ஈரான் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. இஸ்ரேலையும், அமெரிக்காவையும் ஈரான் எதிரிகளாக கருதுகிறது. இந்த மோதல் பல ஆண்டுகளாக நிலவி வருகிறது. இதனிடையே, ஈரான் அணு ஆயுதத்தை பெறுவது தங்கள் நாட்டின் இருப்புக்கு அச்சுறுத்தல் என இஸ்ரேல் கருதுகிறது. மேலும், அமெரிக்காவும் இதே நிலைப்பாட்டில் உள்ளது. அதேவேளை, ஈரானுடன் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட அமெரிக்கா முயற்சித்தது. இது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடந்த நிலையில் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை.
இந்நிலையில், ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இன்று அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியது. ஈரானின் அணு சக்தி மையங்கள், அணு சக்தி உள்கட்டமைப்புகள், ராணுவ தளங்கள் என பல்வேறு பகுதிகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் மீதும் மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
அதன்படி, மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்க ராணுவ படைத்தளம் அமைந்துள்ள குவைத், பஹ்ரைன், கத்தார், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சவுதி அரேபியா, ஓமன், ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஏவுகணைகள், டிரோன்கள் மூலம் ஈரான் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் புர்ஜ் கலீபா கட்டிடம் அருகே ஈரானின் டிரோன்கள் தாக்குதல் நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் அமைந்துள்ள புர்ஜ் கலீபா (Burj Khalifa), 828 மீட்டர் (2,717 அடி) உயரத்துடன் உலகின் மிக உயரமான கட்டிடமாகும். 2010 இல் திறக்கப்பட்ட இந்த 163 மாடி வானளாவிய கட்டிடம்,குடியிருப்புஅலுவலகங்கள் மற்றும் அர்மானி ஹோட்டல் ஆகியவற்றைக் கொண்டு பாலைவன மலரின் வடிவமைப்பில் கட்டப்பட்டதாகும்.
முன்னதாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஷாஹெட் டிரோன்கள் மற்றும் ஏவுகணைகள் கண்டறியப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது. புர்ஜ் கலீபா கட்டிடம் அருகே நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் ஈரானின் எதிர்தாக்குதல் இஸ்ரேலுக்கு அப்பால் விரிவடைந்து வருவதை காட்டுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதிகாரிகள் சேதத்தை மதிப்பிட்டு முக்கிய இடங்களைச் சுற்றி பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த சூழலில் ஐக்கிய அமீரகத்தின் வான் பாதுகாப்பு, ஈரானின் பல ஏவுகணை அச்சுறுத்தல்களை தடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் பரவும் காட்சிகள், ஒரு டிரோன் மைய அடையாளங்களை நெருங்கி இருக்கலாம் என்று கூறுகின்றன, இது பொதுமக்களின் அச்சத்தை அதிகரிக்கிறது. அபுதாபியில் ஒரு உயிரிழப்பு, இடிபாடுகள் விழுந்த இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முதல் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மரணத்தைக் குறிக்கிறது.
தெஹ்ரானுக்கு அருகிலுள்ள அமெரிக்க-இஸ்ரேல் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து இந்த ஏவுகணை தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுகின்றன, மேலும் இந்த மோதல் போர் விரிவடைவதை குறிக்கிறது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் வான்வெளி மூடல்கள் மற்றும் அதிகரித்த எச்சரிக்கைகளால், வளைகுடா நகரங்கள் மேலும் தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும் என்ற அச்சத்தை பிரதிபலிக்கின்றன. ஈரானின் இந்த தாக்குதல்களால் மத்திய கிழக்கில் பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.