உலகையே உலுக்கும் 'அனைத்து குண்டுகளின் தந்தை' ஆயுதம் தயார்: அமெரிக்காவுக்கு பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்த ஈரான்

தெஹ்ரான்,
உலகையே உலுக்கும் 'அனைத்து குண்டுகளின் தந்தை' ஆயுதம் தயார் என அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்துள்ளது.
ஈரானின் எரிசக்தி கட்டமைப்பு மற்றும் நிலத்தடி அணுசக்தி தளங்களை குறிவைக்க, அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய அணுசக்தி அல்லாத வெடிகுண்டான ஜிபியு-43/பி எம்.ஓ.ஏ.பி. எனப்படும் 'அனைத்து வெடிகுண்டுகளின் தாய்' வெடிகுண்டை பயன்படுத்த உள்ளதாக ஜனாதிபதி டிரம்ப் அண்மையில் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர், “இது அணு ஆயுதம் அல்ல; அணு குண்டைப் போன்ற அழிவுத்திறன் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய சாதாரண குண்டுதான். நாங்கள் அணு ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை, பயன்படுத்தவும் மாட்டோம்" என்றார். அதாவது அடுத்த மாதம் அங்கு நடக்கவுள்ள இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு ஈரான் மீது அதிபயங்கர தாக்குதல் நடத்துவோம் என சூசகமாக அறிவித்திருந்தார்.
டிரம்பின் இந்த மிரட்டலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், அமெரிக்கா மற்றும் உலக வல்லரசுகளுக்கே சவால் விடும் வகையில், அதைவிட பல மடங்கு அழிவுத்திறன் கொண்ட அனைத்து குண்டுகளின் தந்தை' என்ற புதிய பிரமாண்ட ராணுவ ஆயுதத்தை ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்பு படை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தத் தயாராக உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. ஈரானின் இந்த புதிய ஆயுதம் 10 டன் எடையுள்ள சக்திவாய்ந்த சூப்பர் வெடிகுண்டாகும்.
இது ரஷியாவின் மிகப்பெரிய போர் விமானமான இலூயுஷின் (ஐஎல்-76) ரக கனரக போக்குவரத்து விமானங்களில் இருந்து வீசும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் 9.8 டன் எடையுள்ள ஜிபியு-43/பி வெடிகுண்டு 9 நகரத் தொகுதிகளை அழிக்கும் திறன் கொண்டது. அதனை காட்டிலும் ஈரான் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 200 கிலோ கூடுதலாக உள்ளது மட்டும் தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனின் வல்லமை குறித்து ஈரான் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை.
இஸ்ரேலுடன் நடந்த 12 நாள் மோதலுக்குப் பிறகு, ஈரானின் ஏவுகணை கையிருப்பு அதிகரித்துள்ளதாக ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்பு படை செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார். இதற்கிடையில், ஈரானின் தேசிய பாதுகாப்பு குழுவின் துணைத் தலைவர் அப்பாஸ் மொக்தடேய் அமெரிக்காவுக்கு கடும் எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "அமெரிக்கா இத்தகைய ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தினால். வெள்ளை மாளிகை கருப்பு மாளிகையாக மாறும்" என்று அவர் கூறினார். மேலும், ஈரான் போர் மீண்டும் தொடங்கினால் அமெரிக்க ராணுவத்தினர், பிராந்திய ரகசிய தளங்கள் மற்றும் மத்திய கிழக்கில் உள்ள நட்பு நாடுகளின் எரிசக்தி நிறுவனங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அனைத்தும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.