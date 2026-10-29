இஸ்ரேல் தேர்தல்: யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

ஜெருசலேம்: இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான கூட்டணிக்கும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் காடி ஐசென்கோட் தலைமையிலான அணிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், புதிய அரசு அமைப்பதில் இழுபறி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் பல வாரங்களுக்கு நீடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றமான நெசெட்டில் மொத்தம் 120 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். ஆட்சி அமைக்க குறைந்தபட்சம் 61 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை. தற்போதைய வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி, நெதன்யாகு அணிக்கு 53 இடங்களும், ஐசென்கோட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி அணிக்கு 48 இடங்களும் கிடைக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அரபு கட்சிகள் தலைமையிலான அணிகளுக்கு 19 இடங்கள் கிடைக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. எனினும், வாக்கு எண்ணிக்கை முழுமையாக முடிவடையாததால் இந்த எண்ணிக்கைகள் மாறலாம்.
இஸ்ரேல் அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக், அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு அரசியல் கட்சிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவார். அதன் பின்னர், ஆட்சி அமைக்க அதிக வாய்ப்புள்ள நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு அழைப்பு விடுப்பார்.
முதல் வாய்ப்பு: தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினருக்கு அரசு அமைக்க 28 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும். தேவைப்பட்டால் மேலும் 14 நாட்கள் நீட்டிக்கலாம்.
இரண்டாவது வாய்ப்பு: முதல் முயற்சி தோல்வியடைந்தால், மற்றொரு உறுப்பினருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம்.
மறுதேர்தல் வாய்ப்பு: எந்த அணியாலும் அரசை அமைக்க முடியாவிட்டால், நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டு 90 நாட்களுக்குள் மீண்டும் தேர்தல் நடத்தப்படலாம்.
புதிய அரசு அமைக்கப்படும் வரை, நெதன்யாகு இடைக்காலப் பிரதமராகத் தொடர்ந்து பதவியில் இருக்கலாம். இதனால், ஆட்சி அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நீண்ட காலம் நீடித்தாலும் அவர் தொடர்ந்து அதிகாரத்தில் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதற்கிடையே, நெதன்யாகுவும் ஐசென்கோட்டும் இணைந்து தேசிய ஒற்றுமை அரசை அமைப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படுகிறது. ஆனால், நெதன்யாகுவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க எதிர்க்கட்சிகளின் சில பிரிவுகள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால், இந்த முயற்சியில் சிக்கல்கள் நீடிக்கின்றன.
அடுத்த கட்டம்: அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதும், அதிபர் அரசியல் கட்சிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி ஆட்சி அமைப்பதற்கான நடைமுறையைத் தொடங்குவார். பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியடைந்தால், 2027-ம் ஆண்டில் மீண்டும் தேர்தல் நடைபெறும் சூழலும் உருவாகலாம்