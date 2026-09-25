ஏஐ- வீடியோ என்றால் ஈசியா கண்டுபிடிக்கலாம்..வாட்ஸ் அப்பில் வரும் சூப்பர் வசதி

செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்படும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், குறிப்பிட்ட வீடியோ அல்லது புகைப்படம் ஏ.ஐ. மூலம் உருவாக்கப்பட்டதா அல்லது மாற்றப்பட்டதா என்பதைப் பயனர்கள் அறிந்து கொள்ள இந்த வசதி உதவும்.
வாட்ஸ் அப் சேனல்களில் பகிரப்படும் புகைப்படம் அல்லது வீடியோ செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்டதா அல்லது மாற்றப்பட்டதா என்பதை இனி எளிதாகத் தெரிந்து கொள்ள முடியும். இதற்காக 'ஏ.ஐ. கன்டென்ட் லேபிள்' என்ற புதிய வசதியை வாட்ஸ்அப் படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இந்த வசதி ஆண்ட்ராய்டு சோதனைப் பதிப்பில் குறிப்பிட்ட பயனர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது ஐபோன் பயனர்களுக்கான சோதனைப் பதிப்பிலும் வழங்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக குறிப்பிட்ட சில பயனர்களுக்கு மட்டுமே இது கிடைத்துள்ளது.
இந்த வசதி கிடைத்ததும், வாட்ஸ்அப் சேனல் நிர்வாகிகள் தாங்கள் பதிவிடும் புகைப்படம், வீடியோ உள்ளிட்டவை செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது மாற்றப்பட்டிருந்தாலோ அதற்கான 'ஏ.ஐ. கன்டென்ட் லேபிளை' சேர்க்கலாம். லேபிளை உறுதி செய்து சேர்த்துவிட்டால், பின்னர் அதை நீக்க முடியாது எனக் கூறப்படுகிறது. அனைத்து பயனர்களுக்கும் இந்த வசதி எப்போது கிடைக்கும் என்பது குறித்து வாட்ஸ்அப் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. படிப்படியாக இது விரிவுபடுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒருமுறை இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்படும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஒரு உள்ளடக்கம் ஏ.ஐ. மூலம் உருவாக்கப்பட்டதா அல்லது மாற்றப்பட்டதா என்பதைப் பயனர்கள் அறிந்து கொள்ள இந்த வசதி உதவும். சில நாடுகளில் ஏ.ஐ. மூலம் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களை அடையாளப்படுத்துவது சட்டப்படி கட்டாயமாக இருப்பதால், அதற்கேற்ப சேனல் நிர்வாகிகளுக்கு வாட்ஸ்அப் அறிவிப்பையும் வழங்குகிறது.