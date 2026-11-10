இஸ்ரேல் சபாநாயகராக மதன் கஹானா தேர்வு; ஐசன்கோட் அறிவிப்பு

ஜெருசலேம்
இஸ்ரேல் சபாநாயகராக மதன் கஹானா தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார் என ஐசன்கோட் அறிவித்துள்ளார்.
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்திற்கான (நெசட்) பொதுத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த அக்டோபர் 27-ந்தேதி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. தேர்தலில் 77.7 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் மொத்தம் 120 இடங்கள் உள்ள நிலையில், ஆட்சி அமைக்க குறைந்தபட்சம் 61 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை.
இந்த தேர்தலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான கூட்டணிக்கும், முன்னாள் ராணுவ தளபதி காடி ஐசன்கோட் தலைமையிலான கூட்டணிக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
அடுத்த நாளான அக்டோபர் 28-ந்தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்தது. இதில், நெதன்யாகு அணிக்கு 53 இடங்களும், ஐசன்கோட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி அணிக்கு 48 இடங்களும் கிடைத்தன. அரபு கட்சிகள் 19 இடங்களில் வெற்றி பெற்றன. ஆட்சி அமைப்பதற்கு தேவையான பெரும்பான்மை யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை.
இந்நிலையில், அரபு கட்சிகளின் ஆதரவு ஐசன்கோட்டுக்கு கிடைத்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, மொத்தம் 67 உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் யஷார் கட்சியின் தலைவரான ஐசன்கோட் ஆட்சியமைக்க உள்ளார்.
அதற்கான வேலைகளில் அவர் இறங்கியுள்ளார். இந்த நிலையில், நாடாளுமன்ற பதவிகளுக்கான ஆட்களை தேர்வு செய்யும் ஆலோசனை மற்றும் அது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன்படி, இஸ்ரேல் நாட்டின் புதிய சபாநாயகராக மதன் கஹானா அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
இதுபற்றி ஐசன்கோட் இன்று கூறும்போது, இஸ்ரேலின் 26-வது நாடாளுமன்றத்தின் முக்கிய பதவிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அறிவிப்பது தொடர்பாக கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. அதன் முடிவில், புதிய அரசு அமைப்பதன் ஒரு பகுதியாக முன்னாள் மந்திரியான மதன் கஹானாவை சபாநாயகர் பதவிக்கும், முன்னாள் பாதுகாப்பு மந்திரியான அவிக்தோர் லைபர்மேனை வெளிவிவகார துறை மற்றும் பாதுகாப்பு கமிட்டிக்கான தலைவராகவும் நியமிக்க முடிவு செய்திருக்கிறோம் என்றார்.
நப்தாலி பென்னட், யாயிர் கோலன், அவிக்தோர் மற்றும் யாயிர் லபிட் ஆகியோர் அடங்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இஸ்ரேலில் அடுத்து ஆட்சியமைக்க ஐசன்கோட்டுக்கு 28 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதில், போதிய உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெற்று அவர் ஆட்சியமைப்பார்.