காதலர் தினம்: அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்ட போஸ்டர்களால் பரபரப்பு

காதலர் தினத்தை ஒட்டி அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை சில போஸ்டர்களை வெளியிட்டுள்ளது.
வாஷிங்டன்,

உலகம் முழுவதும் காதலர் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக காதல் வாழ்க்கை மற்றும் உறவுகள் பற்றிய எண்ணற்ற பதிவுகளை நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கலாம். ஆனால் அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்றை தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

அதில் சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்ட வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ, கிரீன்லாந்து, குடியேற்றம் மற்றும் பல போன்ற உருவங்கள் மற்றும் முக்கியத்துவங்களைக் கொண்ட அரசியல் காதலர் அட்டைகளின் தொகுப்பாக இடம்பெற்றுள்ளது. படங்களில் உள்ள செய்தி, "உங்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது" என்று தெரிவிப்பதாக உள்ளது.

ஒரு படத்தில், அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் "UR My Valentine" என்று எழுதப்பட்ட "நிர்வாக உத்தரவை" வைத்திருப்பதைக் காணலாம்.

மற்றொரு அட்டையில் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ, அமெரிக்காவால் பிடிக்கப்பட்டு நியூயார்க்கிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டதைக் காட்டுகிறது. இந்தப் படம் காதலர் தின அட்டையைப் போல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, “To:” மற்றும் “From:” என்ற வரிகளுடன் முழுமையாக உள்ளது, மேலும் மதுரோ அமெரிக்காவிற்கு மாற்றப்படும்போது கண்கள் கட்டப்பட்டிருக்கும் புகைப்படமும் இடம்பெற்றுள்ளது. "நீ என் இதயத்தைக் கவர்ந்தாய்" என்று அட்டையில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

மூன்றாவது அட்டையில், ஜனநாயகக் கட்சி செனட்டர் கிறிஸ் வான் ஹோலன், நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி டிரம்ப் நிர்வாகத்தால் எல் சால்வடாருக்குத் தவறாக நாடு கடத்தப்பட்ட ஒருவரைச் சந்திப்பதைக் காட்டுகிறது. அவர்களின் படங்கள் இதய வடிவத்திற்குள் தோன்றும், அதில் "உங்கள் மீதான எனது அன்பு, சட்டவிரோத வெளிநாட்டினர் மீதான ஜனநாயகக் கட்சியினரின் அன்பைப் போலவே வலுவானது. உங்களுடன் மது அருந்த 1,537 மைல்கள் பறந்து செல்வேன்" என்ற வாசகத்துடன் உள்ளன.

மற்றொரு அட்டையில் கிரீன்லாந்தின் வரைபடம் அடங்கிய இதய வடிவிலான கிராபிக் இடம்பெற்றுள்ளது, மீண்டும் காதலர் தின கருப்பொருளைத் தொடரும் “To:” என்ற வரியுடன். சர்வதேச அளவில் கடுமையான கண்டனங்களைப் பெற்ற இந்த நடவடிக்கைக்கு டிரம்ப் அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறார், ஆனால் சமீபத்திய வாரங்களில் அவர் இந்த விவகாரத்தில் மவுனம் சாதித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த படத்தில், “நமது சூழ்நிலையை நாம் வரையறுக்க வேண்டிய நேரம் இது” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

இந்த பதிவு சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டு, கடுமையான விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளது. டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் இதை ஒரு துணிச்சலான முடிவு என்று பாராட்டு தெரிவித்துள்ளநிலையில், அரசியல் விமர்சகர்கள் இந்த நடவடிக்கையை நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு பொருத்தமற்றது என்று கடுமையாம விமர்சித்து வருகின்றனர்.

