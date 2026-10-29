சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு வெளியே நடந்து சென்று சூரிய மின் தகடுகளை பொருத்திய நாசா விஞ்ஞானிகள்

வாஷிங்டன்,
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தங்கியிருக்கும் அணில் மேனன் மற்றும் ஜோஷுவா ஆகியோர் விண்வெளி நடையை இன்று மேற்கொண்டுள்ளனர்.
சர்வதேச விண்வெளி நிலையம்(ஐ.எஸ்.எஸ்.) என்பது பூமியில் இருந்து சுமார் 400 கி.மீ. உயரத்தில் பூமியின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு மிகப்பெரிய விண்வெளி ஆய்வகமாகும். மணிக்கு சுமார் 28 ஆயிரம் கி.மீ. வேகத்தில் பயணிக்கும் இந்த சர்வதேச விண்வெளி நிலையம், சுமார் 90 நிமிடங்களில் பூமியை ஒருமுறை சுற்றி வருகிறது.
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் பல்வேறு நாடுகளின் விண்வெளி வீரர்கள் தங்கியிருந்து ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர். அந்த வகையில் நாசா விஞ்ஞானி அணில் மேனன் மற்றும் கனடா விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானி ஜோஷுவா ஆகியோர் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் தங்கியிருந்து ஆய்வுப் பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் ஏற்படும் சிறு தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள், பழுதடைந்த பாகங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அங்கிருக்கும் விஞ்ஞானிகளே சரிசெய்கின்றனர். இந்த பணிக்காக அவர்கள் சில சமயம் விண்வெளி நிலையத்திற்கு வெளியே, அதாவது விண்வெளியில் நடந்து(மிதந்து) செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.
அவ்வாறு செல்லும்போது சில சமயங்களில் தங்கள் உடலை விண்வெளி நிலையத்துடன் இணைக்கும் பாதுகாப்பு உபகரணம் எதுவும் இல்லாமல் விஞ்ஞானிகள் விண்வெளியில் பணி செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். இந்த பணிக்காக விண்வெளியில் நடந்து செல்வது விண்வெளி நடை(Space Walk) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில் தற்போது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தங்கியிருக்கும் அணில் மேனன் மற்றும் ஜோஷுவா ஆகியோர் விண்வெளி நடையை இன்று மேற்கொண்டுள்ளனர். அவர்கள்(இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை 4 மணிக்கு) விண்வெளியில் நடந்து சென்று, சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் வெளிப்பாகத்தில் பழைய சூரிய மின் தகடுகளை அகற்றிவிட்டு புதிய மின் தகடுகளை பொருத்தியுள்ளனர்.
இந்த புதிய உபகரணமானது, அறிவியல் சோதனைகள், உயிர் காக்கும் அமைப்புகள் மற்றும் பிற முக்கிய செயல்பாடுகளுக்குத் தேவையான மின்சாரத்தை தயாரிக்க உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணி தொடர்பான வீடியோ காட்சிகளை நாசா வெளியிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.