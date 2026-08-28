"மீட்புப் பணிகளில் வெளிநாடுகளின் உதவி தேவை இல்லை": நேபாள அரசின் திடீர் அறிவிப்புக்கு என்ன காரணம்..?

காத்மாண்டு,
தற்போது வரை 547 பேரின் உயிரைப் பறித்ததுடன், நூற்றுக்கணக்கானோர் இன்னும் காணாமல் போயுள்ளதுமான பேரழிவுமிக்க திடீர் வெள்ளத்தைத் தொடர்ந்து, தேடுதல் மற்றும் மீட்புக் குழுக்களை அனுப்ப முன்வந்த பல்வேறு நாடுகளின் சலுகைகளை நேபாளம் நிராகரித்துள்ளது.
நேபாள-சீன எல்லைக்கு அருகிலுள்ள போட்டேகோஷி மற்றும் திரிசூலி நதிப் பகுதிகளில் கடந்த புதன்கிழமை ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் படிந்த சேறு மற்றும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியவர்களை மீட்கவும், உயிர் பிழைத்தவர்களைக் கண்டறியவும் நேபாள பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் இந்த திடீர் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்நாட்டு ஊடகங்கள் வெளியிட்ட தகவலின்படி, மீட்புப் பணியாளர்களை அனுப்ப முன்வருமாறு வெளிநாடுகள் (இந்தியா, சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், இலங்கை, தென் கொரியா, பிரிட்டன்) மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளிடமிருந்து முறையான மற்றும் முறைசாரா கோரிக்கைகள் நேபாள வெளியுறவு அமைச்சகத்திற்கு வந்துள்ளன. இருப்பினும், மீட்புப் பணிகளை தங்கள் நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் கட்டுப்பாட்டிலேயே வைத்திருக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சீனா மற்றும் பிற நாடுகளிலிருந்தும் இத்தகைய உதவிக் கோரிக்கைகள் வந்ததாகவும், ஆனால் அவை நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சக அதிகாரி தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில் மீட்புப் பணிகளுக்கு மற்ற நாடுகளின் உதவி தங்களுக்குத் தேவையில்லை என்று அந்நாட்டு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. 2015-ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட பேரழிவுகரமான நிலநடுக்கத்தின்போது, அதிக எண்ணிக்கையிலான சர்வதேச மீட்புக் குழுக்களின் வருகையால் அவசரக்கால நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதிலும் நிர்வகிப்பதிலும் சவால்கள் எழுந்தன. அந்த அனுபவமே இந்த முடிவுக்குக் காரணமாக அமைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.