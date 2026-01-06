இந்தோனேசியாவில் கனமழை: திடீர் நிலச்சரிவு, வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி 9 பேர் பலி
இந்தோனேசியாவில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி 9 பேர் உயிரிழந்தனர்.
ஜகார்த்தா,
இந்தோனேசியாவின் கிழக்கு மாகாணமான வடக்கு சுலவேசியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 9 ஆக உயர்ந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அங்குள்ள சித்தாரோ தீவுகள் ரீஜென்சியில் நேற்று அதிகாலை 2.30 மணியளவில் பலத்த மழை பெய்ததை தொடர்ந்து இந்த பேரழிவு ஏற்பட்டது. குடியிருப்புப் பகுதிகள் வழியாக தண்ணீர், சேறு மற்றும் பாறைகள் பெருக்கெடுத்து ஓடின, தெருக்களில் வெள்ளம் புகுந்து, குடியிருப்பாளர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது வீடுகளை சேதப்படுத்தியது.
இந்த சம்பவத்தில் மேலும் 5 பேர் இன்னும் காணவில்லை என்றும், குறைந்தது 17 பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 102 குடியிருப்பாளர்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர், மேலும் அவர்கள் அருகிலுள்ள தேவாலய கட்டிடம் மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகளால் அமைக்கப்பட்ட பிற தற்காலிக வசதிகளில் தற்போது தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர்.
திங்கட்கிழமை பிற்பகலுக்குள் வெள்ள நீர் பெருமளவில் வடிந்துவிட்டதாகவும், மீட்புப் பணியாளர்கள் முன்னர் துண்டிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்ல முடிந்ததாகவும் அவசரகால அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், பல கிராமங்களில் மின்சாரம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு நெட்வொர்க்குகள் தொடர்ந்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தொடர்பு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
உள்ளூர் பேரிடர் மீட்புப் பிரிவுகள், காவல்துறை, ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் அடங்கிய கூட்டுக் குழுக்கள், மேலும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளில், தொடர்ந்து தேடுதல் மற்றும் வெளியேற்றும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. நிலையற்ற மண் நிலை மற்றும் தொடர்ச்சியான மழைப்பொழிவு கூடுதல் ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று தேசிய பேரிடர் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.