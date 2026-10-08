இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு ஆன் கார்சனுக்கு அறிவிப்பு

ஸ்டாக்ஹோம்
இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு ஆன் கார்சனுக்கு இன்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
2026-ம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசை அறிவிக்கும் நிகழ்வு கடந்த 5-ந்தேதி தொடங்கியது. இதன்படி, முதலில் மருத்துவ துறைக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. இதனை முன்னிட்டு, சுவீடன் நாட்டின் ஸ்டாக்ஹோம் நகரில் உள்ள கரோலின்ஸ்கா மையத்தில் நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.
இதில் மருத்துவ துறைக்கான நோபல் பரிசு கார்ல் டீஸ்செரோத் (வயது 54), பீட்டர் ஹெகமன் (வயது 71) மற்றும் ஜார்ஜ் நாகல் (வயது 73) ஆகிய 3 பேருக்கு கூட்டாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன்படி, அயனிகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஒளியியல் மரபணுவியல் தொடர்பான கண்டுபிடிப்புகளுக்காக இந்த பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. தனிப்பட்ட நரம்பு செல்களின் செயல்பாடுகளை மூளை எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறது என்பது தொடர்பான விசயங்களில் அவர்கள் 3 பேரும் பணியாற்றி உள்ளனர்.
இந்த மூளை தொடர்பான மர்மங்களை தெரியப்படுத்துவதற்காக, இவர்களுடைய பரிசோதனை முறைகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த 3 பேரில் கார்ல் அமெரிக்கா நாட்டை சேர்ந்தவர். மற்ற இருவரும் ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். இதனை நோபல் பரிசுக்கான அமைப்பின் மருத்துவ குழுவுக்கான செயலாளர் தாமஸ் பெர்ல்மேன் அறிவித்துள்ளார்.
இதனை தொடர்ந்து கடந்த 6-ந்தேதி இயற்பியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு பெல்ஜியம் விஞ்ஞானி பிரான்சிஸ் ஹால்செனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. பிரான்சிஸ் ஹால்சனின் யோசனையில் உருவான ஐஸ்கியூப் நியூட்ரினோ ஆய்வகம், தொலைதூர அண்டத்தில் தோன்றும் நியூட்ரினோக்களை கண்காணிக்கிறது. இந்த கண்டுபிடிப்புக்காக அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது.
வேதியியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. பிரான்ஸ் விஞ்ஞானி ஹென்றி பி.காகன் மற்றும் ஜப்பான் விஞ்ஞானி கென்சோ சோய் ஆகியோருக்கு இப்பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளது.
இந்த நிலையில், இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு கனடா நாட்டை சேர்ந்த, ஆன் கார்சனுக்கு இன்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஏறக்குறைய 36 ஆண்டுகளாக இலக்கிய துறையில் அளப்பரிய பணியை மேற்கொண்டு வருகிறார். அவர், துணிச்சலாக மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுடன் கூடிய, பாரம்பரிய மரபோடு ஒரு விளையாட்டுத்தனமான உரையாடலை மேற்கொண்டு, சமகால இலக்கியத்திற்கு புதிய வடிவங்களை உருவாக்கி தந்தவர் ஆவார்.
50 உறுப்பினர்களை கொண்ட நோபல் அமைப்பு ஆனது, பரிசுக்கு முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் பற்றிய விவரங்களை அறிவிக்கும். வாழ்க்கை அறிவியல் அல்லது மருத்துவ துறையில் அரும்பெரும் கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தியவர்களை கவுரவிக்கும் வகையில் இந்த பரிசு ஒவ்வோர் ஆண்டும் வழங்கப்படுகிறது. நாளை அமைதிக்கான நோபல் பரிசும், 12-ந்தேதி பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசும் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
இதில், 24 காரட் தங்கத்துடன் கூடிய பதக்கம், பட்டயம் மற்றும் மொத்தம் ரூ.11.44 கோடி அளவிலான பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்படும். இந்த நோபல் பரிசுகள் அந்தந்த துறை சார்ந்தவர்களுக்கு, முறைப்படி வருகிற டிசம்பரில் வழங்கப்படும்.