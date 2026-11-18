பியோங்யாங்,
வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன், தனது மகள் கிம் ஜூ ஏவுடன் இணைந்து சீன எல்லைக்கு அருகே அமைந்துள்ள பனிச்சறுக்கு சுற்றுலாத் தலத்தை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அப்போது நடைபெற்ற இந்த பயணத்தின் போது, தனது மகள் பனிச்சறுக்கு விளையாடுவதை அவர் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கண்டு மகிழ்ந்தார்.
வட கொரியாவின் ரியாங்காங் மாகாணத்தில், சீன எல்லைக்கு மிக அருகே உள்ள சாம்ஜியோன் சுற்றுலா மண்டலத்தை மேம்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில் கடந்த 15 மற்றும் 16 ஆகிய 2 நாட்களில் அங்கு சென்ற வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன், புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள சொகுசு விடுதிகள், தங்கும் அறைகள் மற்றும் சுற்றுலா ரெயில் பாதை ஆகியவற்றை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
விடுதிகளின் தரம் மிகச்சிறப்பாக இருப்பதாக பாராட்டிய அவர், விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு வரும் சாம்ஜியோன் விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதையை சர்வதேச தரத்திற்கு ஏற்ப அமைக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
ஆய்வுப் பணிகளுக்கு பிறகு, சாம்ஜியோன் நகரில் உள்ள புக்போட்டே மலை பனிச்சறுக்கு தளத்திற்கு குடும்பத்தினருடன் கிம் ஜாங் உன் சென்றார். அங்கு வெள்ளை நிறப் பனிச்சறுக்கு உடை அணிந்திருந்த அவரது மகள் கிம் ஜூ ஏ, பனிப்பரப்பில் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் சறுக்கி விளையாடினார்.
பனிப்பரப்பில் போடப்பட்டிருந்த பிரத்யேக நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி, தனது மகள் விளையாடுவதை கிம் ஜாங் உன் புன்னகையுடனும் ஆர்வத்துடனும் கண்டு ரசித்தார். இந்த பயணத்தில் அவரது மனைவி ரி சோல் ஜூ மற்றும் சகோதரி கிம் யோ ஜாங் ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.
இந்த பயணம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வப் புகைப்படங்களை வட கொரிய அரசு ஊடகமான கேசிஎன்ஏ நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று வெளியிட்டது. சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் நடைபெறும் "ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு" உச்சிமாநாட்டின் போது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆகியோரை கிம் ஜாங் உன் சந்திக்கக்கூடும் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன.
இந்த நிலையில், சீன எல்லைக்கு அருகே அவர் மேற்கொண்ட இந்த பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. மேலும், வட கொரியாவின் அடுத்த வாரிசாகக் கருதப்படும் கிம் ஜூ ஏ பொதுவெளியில் தொடர்ந்து முன்னிலைப்படுத்தப்படுவதையும் இந்த நிகழ்வு காட்டுகிறது.