ரூ.2,800-க்கு வாங்கிய பழைய ஓவியம் ரூ.13 கோடிக்கு ஏலம்: அமெரிக்காவில் உலக சாதனை!

வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவின் மிஷிகன் மாநிலத்தில் பழைய எஸ்டேட் விற்பனை ஒன்றில் வெறும் 30 டாலருக்கு (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.2,800) வாங்கப்பட்ட பழைய ஓவியம் ஒன்று, சர்வதேச ஏலத்தில் 1.35 மில்லியன் டாலருக்கு (சுமார் ரூ.13 கோடி) விற்பனையாகி உலக சாதனை படைத்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் மிஷிகன் மாநிலத்தின் கலாமசூ நகரில் வசிக்கும் கலைப் பொருட்கள் சேகரிப்பாளர் ஒருவர், பழைய மியூசிக் ரெக்கார்டுகளைத் தேடி ஒரு பழைய எஸ்டேட் விற்பனைக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு தூசி படிந்து கிடந்த ஒரு சிறிய ஓவியம் அவரது கவனத்தை ஈர்த்தது. அந்த ஓவியத்தின் பின்புறத்தில் "அபெர்கிராம்பி" என்ற பெயர் எழுதப்பட்டிருந்ததை கவனித்த அவர், யோசிக்காமல் உடனடியாக அதை 30 டாலர் கொடுத்து வாங்கினார்.
அந்த ஓவியத்தை நிபுணர்களிடம் காட்டி ஆய்வு செய்தபோதுதான் அது ஒரு அரிய வரலாற்று பொக்கிஷம் என்பது தெரியவந்தது. அது, சிகாகோவின் புகழ்பெற்ற சர்ரியலிச பெண் ஓவியரான கெர்ட்ரூட் அபெர்கிராம்பி என்பவரால் 1951-ம் ஆண்டு வரையப்பட்ட 'ஆல்டர்மன் மெரியம்ஸ் ஷெல்ஸ்' என்ற அசல் ஓவியம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
கடந்த 1952-ல் இந்த ஓவியர் தனது மருத்துவ சிகிச்சைக்காக டாக்டர் ஜான் ரெனால்ட்ஸ் என்பவருக்கு இந்த ஓவியத்தை கட்டணமாக கொடுத்துள்ளார். அதன் பிறகு சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த ஓவியம் எங்குள்ளது என்று தெரியாமல், பொதுவெளியில் யாருடைய பார்வைகளுக்கும் படாமல் மறைந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
நியூயார்க்கில் உள்ள பிரபல ஏல நிறுவனமான 'ப்ரீமேன்ஸ்' மூலம் இந்த ஓவியம் கடந்த 1-ந்தேதி ஏலத்திற்கு வந்தது. ஆரம்பத்தில் இது அதிகபட்சமாக 30,000 டாலர் வரை மட்டுமே ஏலம் போகும் என கணிக்கப்பட்டது. ஆனால், ஏலம் தொடங்கியதும் உலகெங்கிலும் உள்ள கலை ஆர்வலர்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. ஆன்லைன் மற்றும் தொலைபேசி மூலம் பலரும் போட்டாப்போட்டி போட்டு விலையை உயர்த்தினர்.
இறுதியில் அனைத்து கணிப்புகளையும் தலைகீழாக மாற்றி, 1.35 மில்லியன் டாலருக்கு (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ13 கோடி) இந்த ஓவியம் ஏலம் போனது. இதன் மூலம், ஓவியர் கெர்ட்ரூட் அபெர்கிராம்பியின் கலைப்படைப்புகளிலேயே மிக அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட ஓவியம் என்ற புதிய உலக சாதனையை இது படைத்துள்ளது. வெறும் ரூ.2,800 முதலீட்டில் ஒருவருக்கு ரூ.13 கோடி அதிர்ஷ்டம் அடித்துள்ள இந்த ஆச்சரியமான நிகழ்வு சர்வதேச கலை உலகினரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.