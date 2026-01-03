கைதான அதிபரின் புகைப்படம் வெளியீடு: வெனிசுலா நாட்டை அமெரிக்கா நிர்வாகம் செய்யும் - டிரம்ப்
புதிய அரசு அமையும்வரை, வெனிசுலா நாட்டை அமெரிக்கா நிர்வாகம் செய்யும் என்று டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
வாஷிங்டன்,
தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் இருந்து அமெரிக்காவிற்குள் போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாகவும், இதனால் அமெரிக்க இளைஞர்கள் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாகும் சூழல் ஏற்படுவதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறி வந்தார். மேலும் போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு வெனிசுலா அதிபர் நிகோலஸ் மதுரோ உடந்தையாக இருப்பதாக டிரம்ப் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
இதனிடையே, வெனிசுலா கடற்பகுதியில் அமெரிக்க கடற்படை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டது. அப்போது வெனிசுலாவில் இருந்து போதைப்பொருள் கடத்தி வந்ததாக கூறி பல்வேறு கப்பல்களை அமெரிக்கா சுட்டு வீழ்த்தியது. இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ, அமெரிக்காவின் ஏகாதிபத்தியத்தை முறியடிப்போம் என சூளுரைத்தார்.
இந்த சூழலில், வெனிசுலாவின் தலைநகர் கராகஸ் நகரில் இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் சுமார் 7 இடங்களில் அமெரிக்க ராணுவம் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதல்களில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகவில்லை. தாக்குதல் காரணமாக வெனிசுலா ராணுவ தளத்திற்கு அருகில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. வெனிசுலாவில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்படுவதாவும் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வெனிசுலா நாட்டின் அதிபரும், அவரது மனைவியும் நாடு கடத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் அதிரடியாக அறிவித்தார். இது தொடர்பாக அவர் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்த பதிவில், “வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா வெற்றிகரமான தாக்குதலை நடத்தியது. வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோவும், அவரது மனைவியும் சிறைபிடிக்கப்பட்டு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர். அமெரிக்க சட்ட அமலாக்கத்துறையுடன் இணைந்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் வெனிசுலா நாட்டை அமெரிக்கா நிர்வாகம் செய்யும் என்று டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் பேசியதாவது:-
நேற்று இரவும் இன்று அதிகாலையும், எனது வழிகாட்டுதலின் பேரில், அமெரிக்க ஆயுதப்படைகள் வெனிசுலாவின் தலைநகரில் ஒரு அசாதாரண ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொண்டன. அமெரிக்க ராணுவ சக்தி, வான், நிலம் மற்றும் கடல் ஆகியவற்றைக் கொண்டு ஒரு அற்புதமான தாக்குதலைத் தொடங்கப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு மக்கள் இதுவரை கண்டிராத ஒரு தாக்குதல் இது.
சட்டவிரோத சர்வாதிகாரி நிக்கோலஸ் மதுரோவை நீதியின் முன் நிறுத்துவதற்காக கராகஸின் மையத்தில் உள்ள ஒரு பெரிதும் பாதுகாக்கப்பட்ட ராணுவ கோட்டைக்கு எதிரான ஒரு படை இதுவாகும். இது அமெரிக்க வரலாற்றில் அமெரிக்க ராணுவ வலிமை மற்றும் திறமையின் மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும், பயனுள்ள மற்றும் சக்திவாய்ந்த வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றாகும்.
உலகில் எந்த நாடும் அமெரிக்கா நேற்று சாதித்ததையோ அல்லது வெளிப்படையாகச் சொன்னால், குறுகிய காலத்தில் சாதிக்க முடியாது". அமெரிக்க சட்ட அமலாக்கத்துடன் இணைந்து பணியாற்றும் நமது ராணுவத்தின் ஆண்களும், பெண்களும் மதுரோவை இரவில் வெற்றிகரமாகக் கைப்பற்றியதால், அனைத்து வெனிசுலா ராணுவத் திறன்களும் சக்தியற்றதாகிவிட்டன. அவர் தனது மனைவி சிலியா புளோரஸுடன் கைது செய்யப்பட்டார், அவர்கள் இருவரும் இப்போது அமெரிக்க நீதியை எதிர்கொள்ள உள்ளனர். மதுரோ மற்றும் புளோரஸ் ஆகியோர் மீது நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
அனைவருக்கும் தெரியும், வெனிசுலாவில் எண்ணெய் வணிகம் நீண்ட காலமாக சரிவை சந்தித்து வருகிறது. அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும், என்ன நடந்திருக்க முடியும் என்பதை ஒப்பிடும்போது அவர்கள் கிட்டத்தட்ட எதையும் பம்ப் செய்யவில்லை. உலகில் எங்கும் மிகப்பெரியதாக இருக்கும் நமது மிகப் பெரிய அமெரிக்க எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உள்ளே சென்று, பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை செலவழித்து, மோசமாக உடைந்த உள்கட்டமைப்பை, எண்ணெய் உள்கட்டமைப்பை சரிசெய்து, நாட்டிற்கு பணம் சம்பாதிக்கத் தொடங்குவோம்.
நாங்கள் தேவைப்பட்டால் இரண்டாவது மற்றும் மிகப் பெரிய தாக்குதலை நடத்தத் தயாராக இருக்கிறோம். உண்மையில் இரண்டாவது அலை தேவைப்படும் என்று நினைக்கவில்லை. அதனால் அது தற்போது இல்லை என்று தோன்றுகிறது.
பாதுகாப்பான, முறையான மற்றும் நியாயமான மாற்றத்தை நாங்கள் செய்யக்கூடிய காலம் வரை வெனிசுலா நாட்டை நாங்கள் நிர்வாகம் செய்வோம். ஏனென்றால் வேறு யாராவது உள்ளே வருவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை, வெனிசுலாவின் சிறந்த மக்களுக்கு அமைதி, சுதந்திரம் மற்றும் நீதியை நாங்கள் விரும்புகிறோம்.
வெனிசுலா மக்களை பணக்காரர்களாகவும், சுதந்திரமானவர்களாகவும், பாதுகாப்பாகவும் மாற்றுவோம். சட்டவிரோத சர்வாதிகாரி மதுரோ, அமெரிக்காவிற்குள் மிகப்பெரிய அளவிலான கொடிய மற்றும் சட்டவிரோத போதைப்பொருட்களைக் கடத்துவதற்குப் பொறுப்பான ஒரு பரந்த குற்றவியல் வலையமைப்பின் முக்கிய நபராக இருந்தார்.
மதுரோவும் அவரது மனைவியும் விரைவில் அமெரிக்க நீதியின் முழு பலத்தையும் எதிர்கொண்டு அமெரிக்க மண்ணில் விசாரணையை எதிர்கொள்வார்கள். இப்போது, அவர்கள் இறுதியில் நியூயார்க்கிற்குச் செல்லும் ஒரு கப்பலில் உள்ளனர். பின்னர் நியூயார்க்கிற்கும் மியாமி அல்லது புளோரிடாவிற்கும் இடையில் ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும் என்று நான் கருதுகிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதனிடையே அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்டு டிரம்ப், கைது செய்யப்பட்ட வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோவின் படத்தைப் பகிர்ந்திருந்தார். அந்த புகைப்படத்தில் வெனிசுலா அதிபர் கண்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.