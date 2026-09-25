போப் லியோ பிரான்ஸ் பயணம்

பாரிஸ்,
போப் 14ம் லியோ 4 நாட்கள் பயணமாக பிரான்ஸ் சென்றுள்ளார்.
கிறிஸ்தவ கத்தோலிக்க திருச்சபைகளின் தலைவரான போப் 14ம் லியோ திகழ்கிறார். இந்நிலையில், போப் 14ம் லியோ 4 நாட்கள் பயணமாக பிரான்ஸ் சென்றார். அவர் இன்று பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசின் ஒர்லெ விமான நிலையம் சென்றார். அவருக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பிரான்சில் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள போப் 12ம் லியோ 4 நாட்கள் பாரிசில் உள்ள கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ மத வழிபாட்டு தலங்களில் வழிபாடு மேற்கொள்கிறார். மேலும், உலகம் முழுவதும் நிலவி வரும் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து பிரார்த்தனை மேற்கொள்ள உள்ளார்.