உலக செய்திகள்

துருக்கியில் ரிக்டர் 5.1 அளவில் பயங்கர நிலநடுக்கம்

நிலநடுக்கத்தால் கட்டிட இடிபாடுகளோ, உயிர் சேதங்களோ ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
துருக்கியில் ரிக்டர் 5.1 அளவில் பயங்கர நிலநடுக்கம்
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இஸ்லாமாபாத்,

பாகிஸ்தானுக்கும், தலிபான்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையே நீண்ட நாட்களாகவே எல்லைப் பகுதி பாதுகாப்பு தொடர்பாக கடுமையான மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. தங்களுக்கு எதிராக செயல்படும் பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அடைக்கலம் தருவதாக பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

இந்த நிலையில், துருக்கியின் கிழக்கு பகுதியில் நேற்று பயங்கர நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. பூமிக்கு அடியில் சுமார் 10 கி.மீ ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்ததாக ஐரோப்பிய மத்திய தரைக்கடல் நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.1 புள்ளிகளாக பதிவாகியுள்ளது.

இந்த வான்வழித் தாக்குதலில் தலீபான்களின் முக்கிய தளங்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் தரப்பில் கூறப்பட்டது. ஆனால், இதில் பொதுமக்கள் 4 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக ஆப்கானிஸ்தான் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இதனால் எல்லையில் பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது.

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Daily Thanthi
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