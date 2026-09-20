உலக செய்திகள்

பப்புவா நியூ கினியா தீவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்; ரிக்டரில் 6.4 ஆக பதிவு

பப்புவா நியூ கினியா தீவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
நிலநடுக்கம்
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லே,

பப்புவா நியூ கினியா தீவில் இன்று சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. மதியம் 2.47 மணியளவில் (இந்திய நேரப்படி) ரிக்டர் அளவில் 6.4 ஆக இந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகி உள்ளதாக தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்

118 கி.மீ. ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம், 5.863 டிகிரி தெற்கு அட்சரேகையிலும், 146.012 டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கரேகையிலும் இருக்கும் என முதலில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட சேதம் மற்றும் பாதிப்பு குறித்து எந்தவித தகவலும் உடனடியாக வெளியாகவில்லை. பப்புவா நியூ கினியா தீவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

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நிலநடுக்கம்
பப்புவா நியூ கினியா
Papua New Guinea
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Daily Thanthi
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