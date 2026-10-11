சாலமன் தீவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 6.2 ஆக பதிவு!

ஹோனியாரா,
சாலமன் தீவில் இன்று இரவு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.2 ஆகப் பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 7.37 மணியளவில் சாலமன் தீவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதன் தீவிரம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.2 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த நிலநடுக்கம் பூமிக்கு அடியில் சுமார் 85 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது தெற்கு அட்சரேகை 7.050 டிகிரி மற்றும் கிழக்கு தீர்க்கரேகை 155.694 டிகிரி பகுதியில் அமைந்திருந்ததாக முதற்கட்டமாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாலமன் தீவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். இருப்பினும், நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள், பொருட்சேதம் மற்றும் பிற பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் உடனடியாக வெளியாகவில்லை.