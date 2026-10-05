தேவையான தகவல்களை தானாகவே கொடுக்கும்: கூகுள் ஜெமினியில் புதிய அப்டேட்

கூகுள் ஜெமினியில் நமக்குத் தேவையான பணிகளுக்காகத் தனிப்பயனாக்கி உருவாக்கிக்கொள்ளும் ஏ.ஐ. உதவியாளர்கள்தான் 'ஜெம்ஸ்' (Gems). நாம் வழங்கும் குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள், விருப்பங்கள் மற்றும் தேவையான தகவல்களை இது நினைவில் வைத்துக் கொள்வதால், ஒவ்வொரு முறையும் நமது தேவையைத் திரும்பத் திரும்ப விளக்க வேண்டியதில்லை. இந்நிலையில், 'ஜெம்ஸ்' வசதியை விரைவில் நிறுத்திவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக 'ஸ்கில்ஸ்' (Skills) என்ற புதிய முறையை கூகுள் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
நவம்பர் 17-ந் தேதி முதல் இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வருகிறது. ஏற்கனவே உருவாக்கியுள்ள ஜெம்ஸை பயனர்கள் மீண்டும் உருவாக்க வேண்டியதில்லை. அவை தானாகவே ஸ்கில்ஸாக மாற்றப்படும். மேலும், ஜெம்ஸை உருவாக்கும்போது அது எப்படி இருக்க வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும் என பயனர்கள் வழங்கிய தனிப்பட்ட வழிமுறைகளும் மாறாது என கூகுள் தெரிவித்துள்ளது. இனி இதுபோன்ற பணிகளுக்குத் தேவையான ஸ்கில்லைத் தேர்வு செய்ய, ஜெமினி உரையாடலில் "/" என டைப் செய்து பயன்படுத்தும் வசதி வழங்கப்படுகிறது.