கோல்ப் பந்துகளை முட்டை என நினைத்து விழுங்கிய மலைப்பாம்பு: அமெரிக்காவில் விசித்திர சம்பவம்!

வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாநிலத்தில், 3 கோல்ப் பந்துகளை முட்டைகள் என நினைத்து தவறுதலாக விழுங்கிய மலைப்பாம்பு ஒன்று, அறுவை சிகிச்சை எதுவுமின்றி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க நாட்டின் டெக்சாஸ் மாநிலத்தில் உள்ள கோல்ப் மைதானம் ஒன்றிற்குள் புகுந்த ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பு, அங்கிருந்த 3 கோல்ப் பந்துகளைப் பார்த்துள்ளது. பாம்புகள் பொதுவாக தங்களின் பார்வைத்திறனை விட வாசனை மற்றும் தொடுதல் மூலமே உணவைக் கண்டறியும். இதனால், அந்த பந்துகளை பறவை முட்டைகள் என தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றை முழுமையாக விழுங்கியுள்ளது.
வழக்கமாக முட்டைகளை விழுங்கிய பின், பாம்புகள் தங்கள் உடலின் உட்புற அழுத்தத்தால் அதன் ஓட்டை உடைத்து ஜீரணிக்கும். ஆனால், விழுங்கியது கடினமான பிளாஸ்டிக் கோல்ப் பந்துகள் என்பதால், அவற்றை உடைக்க முடியாமல் பாம்பின் செரிமானப் பாதையிலேயே அவை சிக்கிக்கொண்டன. இதனால், அந்த பாம்பால் நகரக் கூட முடியாமல் போனது.
இதைக் கண்டறிந்த விலங்கு மீட்பாளர்கள், அந்த பாம்பை உடனடியாக தெற்கு டெக்சாஸ் ஏவியன் மற்றும் எக்ஸோடிக் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்குள்ள கால்நடை நிபுணர் குழு பாம்பிற்கு லேசான மயக்க மருந்து அளித்தது. அதன்பின், எந்தவொரு அறுவை சிகிச்சையும் செய்யாமல், பாம்பின் உடலை மிக கவனமாக கைகளால் மேல்நோக்கி அழுத்தி, அதன் வாய் வழியாக 3 கோல்ப் பந்துகளையும் ஒவ்வொன்றாக வெற்றிகரமாக வெளியே எடுத்தனர்.
மருத்துவர்கள் பாம்பின் வயிற்றில் இருந்து பந்துகளை வெளியே எடுக்கும் இந்த விசித்திரமான மற்றும் அதிர்ச்சியூட்டும் வீடியோ, கடந்த 22-ந்தேதி அன்று ஆஸ்பத்திரியின் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த வீடியோ உலகம் முழுவதும் உள்ள நெட்டிசன்களிடையே வைரலாகி வருகிறது. பந்துகள் அகற்றப்பட்டதை அடுத்து, அந்த பாம்பு நலமுடன் இருப்பதாகவும், விரைவில் அது காட்டில் விடப்படும் என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.