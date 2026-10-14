கனடா தெருக்களின் விசித்திரப் பெயர்கள்: உலகளவில் ஈர்க்கும் சுவாரசியப் பின்னணி!

ஒட்டாவா,
கனடாவின் சில மாகாணங்களில் உள்ள தெருப் பெயர்கள் பொதுமக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளன.
கனடாவில் உள்ள சில சாலைகளுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் விசித்திரமான மற்றும் வேடிக்கையான பெயர்கள் சர்வதேச அளவில் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, பெரும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன. பொதுவாகப் புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் அல்லது வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களின் பெயர்களை சாலைகளுக்கு சூட்டும் வழக்கத்திற்கு மாறாக, கனடாவின் சில மாகாணங்களில் உள்ள தெருப் பெயர்கள் பொதுமக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளன.
நோவா ஸ்கோடியா மாகாணத்தில் உள்ள போர்ட்டர்ஸ் லேக் பகுதியில், அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள மூன்று தெருக்களுக்கு 'அந்தத் தெரு', 'இந்தத் தெரு' , 'மற்றொரு தெரு' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. முகவரி தேடி வருபவர்களிடம் உள்ளூர் மக்கள் பேசும்போது, இது பெரும் நகைச்சுவையையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.
நுனாவுட் மாகாணத்தின் இக்கலூவிட் நகரில் 'ரோடு டு நோவேர்' என்ற பெயரில் ஒரு சாலை உள்ளது. இந்த பெயருக்கேற்ப, இந்த சாலை எந்தவொரு குறிப்பிட்ட இலக்கையும் சென்றடையாமல், நகரின் எல்லையில் உள்ள வெட்டவெளியில் திடீரென முடிவடைந்துவிடுகிறது. சாகசப் பயணிகளை இந்த சாலை பெரிதும் ஈர்த்து வருகிறது.
கனடாவின் தலைநகர் ஒட்டாவாவில் முன்பு இருந்த 'டிரம்ப் அவென்யூ' என்ற பெயருக்குப் பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்த எதிர்ப்பை அடுத்து, அந்நாட்டு நகர சபை அந்த வீதியின் பெயரை 'டகோ அவென்யூ' என அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றிய விவகாரம் அண்மையில் ஊடகங்களில் முக்கிய செய்தியாக இடம்பிடித்தது.
இவை தவிர, கூகுள் மேப் போன்ற செயலிகளில் 'ராக்டு ஆஸ் ரோடு' போன்ற வித்தியாசமான பெயர்களைத் தேடி, சுற்றுலாப் பயணிகள் அந்த பெயர் பலகைகளின் முன் நின்று புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வது ஒரு புதிய ட்ரெண்டாக மாறியுள்ளது. உலகெங்கிலும் இருந்து கனடாவிற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இந்த சாலைப் பெயர்கள் ஒரு கூடுதல் சுவாரசியமாக அமைந்துள்ளன.