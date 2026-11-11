மதுபானக் கடையில் மயங்கிய ரக்கூன்: விலங்குகள் காப்பகத்திற்கு ரூ 2.34 கோடி நிதி குவிந்தது!

வாஷிங்டன்,
அமெரிக்காவின் வர்ஜீனியா மாகாணத்தில் உள்ள மதுபானக் கடைக்குள் புகுந்து மது அருந்தி மயங்கிய ரக்கூன் விலங்கின் வைரல் புகைப்படங்கள் மூலம், உள்ளூர் விலங்குகள் காப்பகத்திற்கு ரூ 2.34 கோடி ($250,000) நிதி திரட்டப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவின் வர்ஜீனியா மாகாணம் ஆஷ்லேண்ட் நகரில் அரசு மதுபானக் கடை ஒன்று உள்ளது. இந்த நிலையில் கடந்த 2025-ம் ஆண்டு நவம்பர் 29-ம் தேதி அன்று மூடப்பட்ட இந்த மதுபானக் கடைக்குள் மேற்கூரை வழியாக ஒரு ரக்கூன் நுழைந்தது. அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 14 மதுபான பாட்டில்களை உடைத்து மதுவைக் குடித்த அந்த விலங்கு, போதை தலைக்கேறியதால் கடையின் கழிவறையில் மயங்கி விழுந்தது.
மறுநாள் காலை கடையைத் திறக்க வந்த ஊழியர்கள் இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து, 'ஹனோவர் கவுண்டி விலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் காப்பகத்திற்கு' தகவல் கொடுத்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள், மயங்கிய நிலையில் இருந்த ரக்கூனைப் பாதுகாப்பாக மீட்டனர். சில மணி நேர ஓய்வுக்குப் பிறகு போதை தெளிந்த அந்த விலங்கு, எந்தக் காயமும் இன்றி மீண்டும் காட்டிற்குள் விடப்பட்டது.
கழிவறையில் மயங்கிக் கிடந்த ரக்கூனின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் வைரலாயின. இதைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட விலங்குகள் காப்பக அதிகாரிகள், "Trashed Panda" என்ற பெயரில் அந்த ரக்கூனின் உருவம் பதித்த டி-ஷர்ட்கள் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களை விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்தனர். உலகம் முழுவதிலுமிருந்து இதற்குக் கிடைத்த அமோக ஆதரவால், கடந்த ஓராண்டில் சுமார் $250,000 முதல் $280,000 வரை (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ 2.34 கோடி) நிதி திரட்டப்பட்டுள்ளதாக காப்பகத்தின் தலைமை அதிகாரி ஜெப்ரி பார்க்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த தொகையின் பெரும்பகுதி, விலங்குகள் வன்கொடுமை வழக்குகளை ஆவணப்படுத்தவும், அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் புதிதாக 'பாடி கேமராக்கள்' வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. மேலும், மீதமுள்ள நிதி காப்பகத்தில் உள்ள விலங்குகளுக்குப் புதிய தங்குமிடங்கள், பொம்மைகள் மற்றும் செல்லப்பிராணிகளுக்கான உணவு வங்கி அமைக்கச் செலவிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.