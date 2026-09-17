பிரதமர் மோடிக்கு ரஷிய அதிபர் புதின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

மாஸ்கோ,
பிரதமர் மோடி இன்று தனது 76-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். குஜராத் மாநிலம் வாத்நகரில் 1950-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 17-ந்தேதி தாமோதர்தாஸ் முல்சந்த் மோடி-ஹீராபென் மோடி தம்பதியின் 3-வது மகனாக பிறந்தவர் நரேந்திர மோடி. குஜராத் மாநிலத்தின் முதல்-மந்திரியாக 2001-ம் ஆண்டு பதவியேற்ற மோடி, தொடர்ந்து 4 முறை அந்த மாநிலத்தின் முதல்-மந்திரியாக பதவி வகித்தார்.
பின்னர் 2014-ம் ஆண்டு நாடாளுன்ற தேர்தலில் பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி வெற்றி பெற்றதையடுத்து இந்தியாவின் பிரதமராக மோடி பதவியேற்றார். தொடர்ந்து 2019, 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல்களிலும் பா.ஜ.க. வெற்றி பெற்ற நிலையில், தற்போது 3-வது முறையாக நரேந்திர மோடி இந்திய பிரதமராக பதவி வகித்து வருகிறார். அதோடு தொடர்ச்சியாக அதிக நாட்கள் இந்தியாவின் பிரதமர் பதவியை வகித்தவர் என்ற சாதனையையும் மோடி படைத்துள்ளார்.