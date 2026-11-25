வாஷிங்டன்,
கணித உலகில் கடந்த 167 ஆண்டுகளாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த மிக முக்கியப் புதிரான 'ரீமான் கருதுகோளுக்கு' செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) உதவியுடன் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக சான் பிரான்சிஸ்கோவின் மானுடவியல் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட மானிடவியல் நிறுவனத்தின் கணிதவியலாளர் லெவென்ட் அல்போஜ். இவர் கடந்த 20-ம் தேதி தனது இணையதளத்தில் கணித உலகில் கடந்த 167 ஆண்டுகளாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த மிக முக்கியப் புதிரான 'ரீமான் கருதுகோளுக்கு' செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) உதவியுடன் தீர்வு காணப்பட்டதை வெளியிட்டார்.
அதாவது கடந்த 1859-ம் ஆண்டு ஜெர்மன் கணிதவியலாளர் பெர்ன்ஹார்ட் ரீமான் முன்வைத்த பகா எண்கள் தொடர்பான இந்த கருதுகோளுக்கு, 4 பக்க விளக்கக் கட்டுரையுடன் சேர்த்து சுமார் 1.7 கோடி வரிகள் கொண்ட 'லீன்' கணினி நிரலாக்கக் குறியீடாக நிரூபணம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 6-ம் தேதி தொடங்கிய இந்த ஆராய்ச்சி, நவம்பர் 16-ம் தேதிக்குள் மானிடவியல் நிறுவனத்தின் கிளாட் ஏஐ உதவியுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. சுமார் 40 நாட்களில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பிரம்மாண்ட நிரூபணக் குறியீட்டின் தர்க்கரீதியான சரியான தன்மையை, கடந்த 21-ம் தேதி லீன் மற்றும் கணித நூலகம் ஆகிய அமைப்புகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
கிளே கணித நிறுவனத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட 1 மில்லியன் டாலர் பரிசுத் தொகை கொண்ட 'மில்லினியம் பரிசுப் புதிர்களில்' இதுவும் ஒன்றாகும். கணினி அமைப்புகள் இதன் குறியீட்டை உறுதிப்படுத்தியிருந்தாலும், உலகளாவிய கணிதவியலாளர்கள் இந்த நிரூபணத்தை சுயமாக முடிவெடுத்து ஆய்வு செய்து முழுமையாக அங்கீகரித்த பிறகே இது இறுதி வெற்றியாக அறிவிக்கப்படும் என கிளே கணித நிறுவனம் அறிவித்தது.