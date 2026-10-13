தென்கொரியா: வணிக வளாகத்தில் கத்திக்குத்து தாக்குதல் - 8 பேர் படுகாயம்

சியோல்,
தென்கொரியாவில் வணிக வளாகத்தில் நடந்த கத்திக்குத்து தாக்குதலில் 8 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
தென்கொரியாவின் இச்சான் மாகாணம் நம்டாங் மாவட்டத்தில் பிரபல வணிக வளாகம் உள்ளது. இந்த வணிக வளாகத்தில் இன்று காலை வாடிக்கையாளர்கள் குவிந்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், அப்போது அந்த வணிக வளாகத்திற்குள் 59 வயதான முதியவர் கத்தியுடன் நுழைந்துள்ளார். பின்னர், வணிக வளாகத்தில் இருந்தவர்களை கத்தியால் சரமாரியாக குத்தினார். இந்த கத்திக்குத்து தாக்குதலில் பெண்கள் உள்பட 8 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
இந்த தாக்குதல் குறித்து தகவலறிந்த போலீசார், விரைந்து சென்று தாக்குதல் நடத்திய முதியவரை கைது செய்தனர். மேலும், கத்திக்குத்து தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த 8 பேரையும் மீட்டு சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட முதியவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அவர் மீது ஏற்கனவே கொலை முயற்சி உள்பட பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது தெரியவந்துள்ளது.