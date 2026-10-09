தான்சானியாவில் சோகம்: லாரி மீது பஸ் மோதி கோர விபத்து - 28 பேர் பலி

டர் எஸ் சலாம்,
தான்சானியாவில் லாரி மீது பஸ் மோதிய கோர விபத்தில் 28 பேர் உயிரிழந்தனர்.
கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் அமைந்துள்ள நாடு தான்சானியா. இந்நாட்டின் தலைநகர் டர் எஸ் சலாம் நகரில் இருந்து எம்பெயா நகருக்கு இன்று அதிகாலை பஸ் சென்றுகொண்டிருந்தது. அந்த பஸ்சில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்தனர்.
மொரோகொரோ - டர் எஸ் சலாம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எம்பரானி என்ற பகுதியில் சென்றபோது சாலையில் எதிரே வந்த லாரி மீது பஸ் மோதியது. இந்த கோர விபத்தில் பஸ் தீப்பற்றி எரிந்தது. இந்த விபத்தில் பஸ்சில் பயணம் செய்த 28 பேர் தீயில் உடல் கருதி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், சிலர் படுகாயமடைந்தனர்.
இதையடுத்து விரைந்து சென்ற மீட்புக்குழுவினர் படுகாயமடைந்தவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அதேவேளை, இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.