உலக செய்திகள்

ஆப்பிள் சிஇஓ பதவியில் இருந்து விலகும் டிம் குக்

உலகின் முன்னணி மின்னணு சாதனங்கள், மென்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆப்பிள்.
ஆப்பிள் சிஇஓ பதவியில் இருந்து விலகும் டிம் குக்
Published on

வாஷிங்டன்,

உலகின் முன்னணி மின்னணு சாதனங்கள், மென்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆப்பிள். ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் செல்போன்கள், டிவி, ஸ்மார்ட் வாட்ஸ் போன்ற சாதனங்களுக்கு உலக அளவில் பெரும் பயனாளர்கள் உள்ளனர்.

இதனிடையே, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சிஇஓ-வாக (தலைமை செயல் அதிகாரி) டிம் குக் செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் 2011ம் ஆண்டு முதல் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சிஇஓ-வாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், ஆப்பிள் சிஇஓ பதவியில் இருந்து டிம் குக் விலக உள்ளார். அவர் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் சிஇஓ பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளார். இதையடுத்து செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் புதிய சிஇஓ-வாக ஜான் டென்னஸ் பதவியேக உள்ளார்.

Apple
ஆப்பிள்
டிம் குக்
Tim Cook

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com