செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடு கூடாது- டிரம்ப் அறிவுறுத்தல்

செயற்கை நுண்ணறிவு வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கடுமையான புதிய விதிமுறைகளை கொண்டுவரக் கூடாது என்றும், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களே தங்களை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் அரசு சேவைகளை பொதுமக்கள் எளிதாக அணுகும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட புதிய America.govஇணையதளத்தை அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி, ஜனாதிபதி டிரம்ப் தலைமையில் வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெற்றது. இதில் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையைச் சேர்ந்த முன்னணி நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள், அமெரிக்க அரசின் முக்கிய அதிகாரிகள் என மொத்தம் 31 பேர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில் பேசிய டிரம்ப், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியை அரசு விதிமுறைகள் தடுக்கக்கூடாது. செயற்கை நுண்ணறிவை தவறாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க நீதித்துறை,மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு உள்ளிட்ட ஏற்கனவே உள்ள அரசு அமைப்புகளே போதுமானவை. எனவே செயற்கை நுண்ணறிவு வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கடுமையான புதிய விதிமுறைகள் கொண்டு வரப்படாது என்றார்.
இந்தக் கூட்டத்துக்குப் பிறகு, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாப்பாக உருவாக்கவும் பயன்படுத்தவும் நிறுவனங்கள் உறுதிமொழி அளித்தன. இதற் கிடையே, டிரம்ப் செயற்கை நுண்ணறிவை "சூப்பர் இன்டலிஜென்ஸ்" என்று அழைக்கும் வகையில் ஒரு நிர்வாக உத்தரவில் கையெழுத்திட்டார். மனிதர்களை விட பல்வேறு பணிகளில் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்புகளைக் குறிக்க ஏற்கனவே இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.